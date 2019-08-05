親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

台中市計程車自撞電桿 司機乘客雙亡

台灣人壽及台壽保產險榮 獲保險信望愛十大獎項肯定

2019-08-05 18:32經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

2019保險信望愛獎台灣人壽、台壽保產險勇奪最佳商品創意獎、最佳通路策略獎等五項...
2019保險信望愛獎台灣人壽、台壽保產險勇奪最佳商品創意獎、最佳通路策略獎等五項大獎及五項優選。圖為台灣人壽總經理莊中慶（第一排左七）率全體獲獎主管與獲獎通訊處大合照。台灣人壽/提供
分享
台灣人壽及其子公司台壽保產險力求創新突破，今（5）日由現代保險教育事務基金會所舉辦之第21屆保險信望愛獎公布，台灣人壽在公司類獎與個人類獎均有斬獲，與台壽保產險本屆共計榮獲十獎項肯定。

其中，台灣人壽獲公司類大獎「最佳保險專業獎」、「最佳商品創意獎」、「最佳通路策略」，及陳圓通訊處獲「最佳通訊處獎」；而「最佳社會責任獎」、「最佳整合傳播獎」及巨賢通訊處獲「最佳通訊處獎」優選；個人獎則由總機構法令遵循主管林尚楨副總經理獲「最佳專業顧問獎」、震宏通訊處曾秋露業務區經理則獲「最佳社會貢獻獎」優選；台壽保產險台中分公司則獲「最佳通訊處獎」優選獎肯定。由台灣人壽總經理莊中慶率領內外勤主管及得獎同仁親自出席頒獎典禮接受領獎。

莊中慶表示，保險市場瞬息萬變，人才是公司重要資產，培訓員工在專業知識上相當重要，台灣人壽持續關注內外勤同仁職涯發展，給予更多資源協助專業職能提升，積極推業務通路數位轉型及人員素質調整，並落實文化價值觀，開辦多元課程講座，投注人才全方面的培育與發展，同時強客戶需求銷售、市場經營、財經稅等課程，培育成為全方位顧問式行銷顧問，因而榮獲本屆「最佳保險專業獎」大獎。

商品研發上，台灣人壽致力了解市場需求，導入預防醫療及提供健康管理服務領先全球保險業，創新推出專屬B型肝炎帶原者之終身醫療保單「台灣人壽高肝人生終身保險（弱體型）」，兼顧預防、醫療與壽險三重保障，並提供B肝帶原者公平、透明的保險購買管道，滿足特殊醫療需求，透過及時治療來提升復原速度並降低罹患肝病重症機率，讓保戶輕鬆填補醫療及壽險保障缺口，深受肯定拿下本屆「最佳商品創意獎」大獎。

面對保險市場未來趨勢與經營挑戰，台灣人壽積極進行策略轉型，因應台灣人口趨勢，分析各通路客群世代需求與缺口之差異性，並依世代屬性，提供數位平台、專業化顧問規劃，及高齡生態圈服務，精準滿足其需求，並運用新科技加速數位轉型、經營與創新，成為台灣保險數位領先者。在行銷策略上，依客戶分群提供專業的風險規劃與保險商品建議，掌握客戶需求，獲得卓越績效成績，因而拿下本屆「最佳通路策略獎」大獎。

保險台灣人壽台壽保
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

陳冲：純網銀是業務非機構 開放當鯰魚的代價太大

2019-08-05 17:04

純網銀審查幕後 「將來銀行」不是最後一名

2019-08-05 17:44

匯市爆史上第七大量32億美元 是什麼原因？

2019-08-05 19:03

顧立雄鼓勵保險業科技創新 將公布「試辦」辦法

2019-08-05 18:52

比照銀行業 保險業試辦機制將上路

2019-08-05 18:44

Richart優惠利率1％ 適用額度降至50萬元

2019-08-05 18:22

外資又落跑 7月淨匯出千億元

2019-08-05 18:08

業界喊台商回流買保險放寬到10％ 顧立雄Say NO

2019-08-05 17:57

蔡宏圖獲頒保險業特殊貢獻獎 傳授成功3心法

2019-08-05 17:43

CHA-CHING夏令營 帶孩子認識理財

2019-08-05 17:37

保險需求多樣化 顧立雄6箭鼓勵業者創新

2019-08-05 17:30

中美貿易戰升溫台股量縮 外資7月淨匯出達千億元

2019-08-05 17:01

彰銀台灣Pay回饋有感 創消費立即折抵柴寶幣

2019-08-05 16:33

專家：人民幣後續 關注中間價走勢

2019-08-05 16:33

南山境界出包何時開罰？顧立雄：8月底前決定

2019-08-05 16:27

股匯雙殺！新台幣爆量重貶2.52角收31.628元

2019-08-05 16:19

松果購物成長續強 7月營收創歷年單月新高

2019-08-05 15:43

貿易戰變貨幣戰 日圓見0.3字頭

2019-08-05 14:41

人民幣早盤貶破7 台幣一度貶逾2.5角

2019-08-05 13:42

國銀香港分行無罷工 但上班受阻有人請假

2019-08-05 11:56

股息再投資 凱基證券配息理財放大術

2019-08-05 11:42

中元普渡刷台新卡可省1,100元 網購享20%回饋

2019-08-05 11:08

純網銀三家都中獎 穆迪：台灣銀行發展呈「負面」

2019-08-05 10:54

哈日族哭哭！新台幣貶破31.5元 日圓換匯成本大增

2019-08-05 10:02

境外資金匯回 金融業搶兆元商機

2019-08-05 00:06

資金匯回投資鬆綁 金融業者聲聲喚

2019-08-05 00:04

購買保單上限 金融業爭取占比10%

2019-08-04 23:32

銀行個金業務鬆綁 有譜

2019-08-04 23:18

資本適足率規定放寬 台銀、台新、中信受惠大

2019-08-04 23:17

房貸風險權數 擬提前調降

2019-08-04 23:15

三商銀海外獲利 衝高

2019-08-04 23:15

公銀：南向設點 不容易

2019-08-04 23:14

兆豐銀電競大賽 回響熱

2019-08-04 23:14

爸爸投保…南山教戰

2019-08-04 23:14

純網銀談營運目標／將來銀 拚三年獲利

2019-08-02 03:35

純網銀談營運目標／樂天 喊三年半損平

2019-08-02 03:35

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

日韓貿易戰牽動7奈米競爭 台積狠甩三星

2019-08-04 23:22

習近平、英皇室指名要他 台灣飯店業第一人

2019-08-05 09:21

日韓貿戰擴大 全球科技業陷斷鏈危機

2019-08-05 00:02

哈日族哭哭！新台幣貶破31.5元 日圓換匯成本大增

2019-08-05 10:02

資金匯回投資鬆綁 金融業者聲聲喚

2019-08-05 00:04

日韓大戰 全球科技業恐斷鏈

2019-08-05 00:17

「毒氣戰」加劇 陸晶片業得利

2019-08-05 00:17

陸客不來 旅館拋售潮將加劇

2019-08-04 23:21

不銹鋼新南向 喊組國家隊

2019-08-04 23:29

銀行個金業務鬆綁 有譜

2019-08-04 23:18

美中纏鬥 組裝廠衝擊大

2019-08-05 00:10

王志超董事解任 群創提出說明

2019-08-05 15:25

專家：三理由 金價看好

2019-08-04 22:37

埔里微型園區招商受挫 公告出售2年「招不滿」

2019-08-05 16:23

資本適足率規定放寬 台銀、台新、中信受惠大

2019-08-04 23:17

最短命的董事？王志超上任一個月 即解任群創董事職務

2019-08-05 15:05

電池交換站事故頻傳 消保處籲速訂安全管理規範

2019-08-05 11:27

股匯雙殺！新台幣爆量重貶2.52角收31.628元

2019-08-05 16:19

名家觀點／習慣全球的低利率年代

2019-08-05 00:39

三商銀海外獲利 衝高

2019-08-04 23:15

購買保單上限 金融業爭取占比10%

2019-08-04 23:32

純網銀審查幕後 「將來銀行」不是最後一名

2019-08-05 17:44

外資：美中貿易戰可能打十年

2019-08-05 10:39

供給過量 飯店恐現新一波拋售潮

2019-08-05 00:03

鋼廠南向／救危圖存 不能再拖了

2019-08-04 23:24

五大電信董總將拜會NCC 提5G三訴求

2019-08-05 00:09

新店寶興產業園區2021年完工 創150個工作機會

2019-08-05 14:25

5G釋照規劃 NCC傾向3+1張

2019-08-05 00:08

純網銀三家都中獎 穆迪：台灣銀行發展呈「負面」

2019-08-05 10:54

鋼廠南向／缺人缺錢 業界心慌慌

2019-08-04 23:25

高市拚種電 相中廠房及滯洪池

2019-08-04 23:23

國光細胞疫苗廠 拚今年動工

2019-08-04 22:56

王志超股東會前賣股？群創：8月2日申報時得知

2019-08-05 15:24

國銀香港分行無罷工 但上班受阻有人請假

2019-08-05 11:56

亞泥礦權展延遭撤銷 環團籲經濟部放棄上訴

2019-08-05 13:12

浩鼎抗癌藥 在美申請臨床

2019-08-04 22:56

不肖業者三手法玩弄實價資訊 永慶：成交將揭露門牌

2019-08-05 15:02

貿易戰惹禍！新台幣大貶逾2角 日圓換匯成本飆

2019-08-05 12:10

陳冲：純網銀是業務非機構 開放當鯰魚的代價太大

2019-08-05 17:04

境外資金匯回 金融業搶兆元商機

2019-08-05 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top