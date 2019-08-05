台灣人壽及台壽保產險榮 獲保險信望愛十大獎項肯定

2019-08-05 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



2019保險信望愛獎台灣人壽、台壽保產險勇奪最佳商品創意獎、最佳通路策略獎等五項大獎及五項優選。圖為台灣人壽總經理莊中慶（第一排左七）率全體獲獎主管與獲獎通訊處大合照。台灣人壽/提供 分享 facebook 台灣人壽及其子公司台壽保產險力求創新突破，今（5）日由現代保險教育事務基金會所舉辦之第21屆保險信望愛獎公布，台灣人壽在公司類獎與個人類獎均有斬獲，與台壽保產險本屆共計榮獲十獎項肯定。

其中，台灣人壽獲公司類大獎「最佳保險專業獎」、「最佳商品創意獎」、「最佳通路策略」，及陳圓通訊處獲「最佳通訊處獎」；而「最佳社會責任獎」、「最佳整合傳播獎」及巨賢通訊處獲「最佳通訊處獎」優選；個人獎則由總機構法令遵循主管林尚楨副總經理獲「最佳專業顧問獎」、震宏通訊處曾秋露業務區經理則獲「最佳社會貢獻獎」優選；台壽保產險台中分公司則獲「最佳通訊處獎」優選獎肯定。由台灣人壽總經理莊中慶率領內外勤主管及得獎同仁親自出席頒獎典禮接受領獎。

莊中慶表示，保險市場瞬息萬變，人才是公司重要資產，培訓員工在專業知識上相當重要，台灣人壽持續關注內外勤同仁職涯發展，給予更多資源協助專業職能提升，積極推業務通路數位轉型及人員素質調整，並落實文化價值觀，開辦多元課程講座，投注人才全方面的培育與發展，同時強客戶需求銷售、市場經營、財經稅等課程，培育成為全方位顧問式行銷顧問，因而榮獲本屆「最佳保險專業獎」大獎。

商品研發上，台灣人壽致力了解市場需求，導入預防醫療及提供健康管理服務領先全球保險業，創新推出專屬B型肝炎帶原者之終身醫療保單「台灣人壽高肝人生終身保險（弱體型）」，兼顧預防、醫療與壽險三重保障，並提供B肝帶原者公平、透明的保險購買管道，滿足特殊醫療需求，透過及時治療來提升復原速度並降低罹患肝病重症機率，讓保戶輕鬆填補醫療及壽險保障缺口，深受肯定拿下本屆「最佳商品創意獎」大獎。

面對保險市場未來趨勢與經營挑戰，台灣人壽積極進行策略轉型，因應台灣人口趨勢，分析各通路客群世代需求與缺口之差異性，並依世代屬性，提供數位平台、專業化顧問規劃，及高齡生態圈服務，精準滿足其需求，並運用新科技加速數位轉型、經營與創新，成為台灣保險數位領先者。在行銷策略上，依客戶分群提供專業的風險規劃與保險商品建議，掌握客戶需求，獲得卓越績效成績，因而拿下本屆「最佳通路策略獎」大獎。