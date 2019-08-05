Richart優惠利率1％ 適用額度降至50萬元

2019-08-05 18:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



台新銀行通知，Richart將於8月8日起調整新台幣活期存款專案。圖／台新銀行提供 分享 facebook 台新銀行通知，Richart將於8月8日起調整新台幣活期存款專案。專案優惠利率1%適用額度從100萬元調整至50萬元，基礎利率從0.45%調整至 0.4%。

依Richart公告，只要符合「透過 ACH 機制約定每月單筆自動轉帳轉入2 萬元（含）以上」或「從郵局或非台新銀行之銀行帳戶單筆轉入金額大於或等於2 萬元」兩條件之一者，下一個月即可享有年利率1%的優惠。

8月8日起，適用1%優惠利率的額度從100萬元砍半成50萬元。超過50萬元的部分，則適用於基礎利率0.4%（原為0.45%）。

依Richart公告，在去年底之前成功開立 Richart 新台幣活期存款帳戶，可享專案利率至今年12月31日。今年年底前成功開立 Richart 新台幣活期存款帳戶，可自成功開戶日起享12個月專案利率。

Richart是國內市占率最大的數位帳戶，Richart調降優惠額度之後，最有吸引力的數位帳戶首推永豐大戶DAWHO，亮點在100萬元內享利率1.1%，但只限新客戶。其他數位帳戶最高利率存款金額上限為10萬-12萬元。不過，這些優惠都只到今年底為止。