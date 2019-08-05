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業界喊台商回流買保險放寬到10％ 顧立雄Say NO

2019-08-05 17:57經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

目前草案規定保險商品只能占匯回資金的3%，業界希望提高到10%，並新增可投資保險...
目前草案規定保險商品只能占匯回資金的3%，業界希望提高到10%，並新增可投資保險商品項目。金管會主委顧立雄今出席保險業記者會後受訪時，明確Say No。圖／聯合報系資料照片
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外資金匯回投資金融商品，目前草案規定保險商品只能占匯回資金的3%，業界希望提高到10%，並新增可投資保險商品項目。金管會主委顧立雄今（5）日下午出席保險業記者會後受訪時，明確Say No！全部被打回票！

金管會上月針對境外資金回匯條例25%部分，預告「境外匯回金融投資管理運用辦法」草案，明訂可投資的金融商品，其中保險商品部分另訂投資限額3%，有外銀建議，台灣投資人偏好保險商品，且保險商品多半投資期間較長，希望放寬到10%。

顧立雄今日明確表示，現在所有金融業者看到這麼多境外資金回流，都跑來說要提供商品，但開放境外資金投資的觀念（前提）一是因為其享有相關租稅優惠，所以政府對近來回流資金要有一個控制，目前控制任務都在銀行身上，銀行要全部控制整個資金的進出，若稍有差池、他(銀行)還要被財政部追索，說這個稅務控管不嚴格等。

二是，希望將資金導入政策任務，包括一、促進實質經濟，所以經濟部這塊的實質經濟助益，一定要有；二是在金融投資這塊，金管會鼓勵長期性的、且帶有政策意涵的金融商品，因此保險商品、和其他相關金融投資都是如此，所以我們希望投入國內有價證券等如股市，這些具有長期投資性質，投入保險商品，也需是富有政策意涵的保險商品。（如長照、醫療照顧等等）

據境外資金回匯條例規定，匯回資金25%可從事金融投資、5%自由運用，75%用於實質投資。顧立雄說，目前草案中已開放5%能夠完全自由運用，另外25%本來就是要受一定的政策引導框架限制，包括鼓勵長期投資、引導商品是屬於政策性鼓勵商品「所以短期性或私募性質，我們基本上是不鼓勵」。顧立雄補充，實質經濟的直接和間接投資也是如此，我們希望能開放境外資金回流是希望能促進國內就業、促進內需和資本性投資。

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