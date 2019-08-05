純網銀審查幕後 「將來銀行」不是最後一名

2019-08-05 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



純網銀上周放榜，金管會一口氣同意三家都過，引發質疑，市場各種傳聞不斷。聯合報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook 純網銀上周放榜，金管會一口氣同意三家都過，引發質疑，市場各種傳聞不斷，消息人士透露，其實國家隊「將來銀行」並不是最後一名，相反的，國家隊在面試的簡報表現不錯。

申設純網銀的三組團隊，包括LINE籌組的「連線銀行」、中華電信籌組的國家隊「將來銀行」，及國票金與樂天合組的「樂天國際銀行」。

金管會上周二（30日）宣布三家都獲得設立許可，理由之一是審查會評選結果，分數差距不大，建議可考量許可三家。至於三家分數排序，金管會則表示，基於保密不便公布。

放榜隔天，市場即傳出，「將來銀行」原本的分數很低，在官方代表委員政策性考量下，硬拉高「將來」的分數，才讓「將來」擠進榜單。

但消息來源透露，審查會九位委員（官方五位、外部四位），是各自對三家打下分數，同步打分、同步掀牌後，再加總出總分。

而且，每位委員分數攤出時，都是匿名，例如委員1號打幾分、委員2號打幾分、委員3號打幾分等，只看得到1號、2號打的分數，但不知道1號、2號是誰，更無法區分是官方委員？還是外部委員？

換言之，官方委員恐怕很難事先得知哪一家的分數落後，再把分數拉高。

而且據了解，「將來銀行」並不是最後一名。相反的，「將來」在面試時的簡報，表現相當出色，「將來銀行」預定總經理梅驊的簡報，說服了不少委員。

出乎外界意料的是，有一家被看好的團隊，在面試時的簡報，反而表現不佳，未能拿下高分，成為最後一名。

第一名與第二名的分數相距的確相當近，且小於第二名跟第三名的差距。