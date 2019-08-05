CHA-CHING夏令營 帶孩子認識理財

2019-08-05 17:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



瀚亞投資總經理黃慧敏詢問參與CHA-CHING親子理財夏令營小朋友，為何願意將在課程中獲得錢全數捐出而非兌換餅乾、娃娃。瀚亞投資／提供 分享 facebook 由瀚亞投資與保誠人壽共同舉辦的第三屆《CHA-CHING兒童理財教育親子夏令營》近日開跑，2019年共計舉辦六場，分別在台北市、新北市、基隆市、台中市，與高雄市舉行。透過結合影片、桌遊、闖關活動等趣味的方式，將理財四大觀念「收入、儲蓄、消費，及捐獻」介紹給小學四到六年級的學童。

瀚亞投資總經理黃慧敏表示，CHA-CHING親子理財夏令營的核心主軸，是希望讓孩子更容易了解理財的邏輯，而不是直接給與他們大人們認為的「正確答案」，期望能啟發孩子更多的思考、懂得分享、體會幸福，才能創造理財教育真正的核心價值。

CHA-CHING親子理財夏令營訴求親子教育，因此除了兒童班之外，還規劃了課程給家長參加，著重在理財趨勢跟知識分享。瀚亞投資行銷長林長忠指出，理財是每個家庭都會面臨的課題，台灣投資人理財方式跟習慣不斷在改變，如何更貼近多數家庭的需求是瀚亞相當重視的。今年家長班課程主題包含樂活退休、紀律投資新觀念，將近期台灣市場的投資趨勢和新產品，跟家長們做分享。

CHA-CHING親子理財夏令營首站在台北市開跑，接下來趁著暑假期間將陸續在周末於台北市、新北市、基隆市、台中市和高雄市舉行，預估將有約600位兒童參與。本次課程內容包含理財四大觀念、做金錢的主人、區分「需要」與「想要」的差別，和建構理財新思維。在課程中小朋友會透過許多管道跟方式獲得CHA-CHING幣，活動結束前可以把貨幣換成娃娃、飲料、筆記本或者捐出。

黃慧敏提到，藉由情境式教學用小朋友的角度來了解什麼是理財，會讓參與的學生更有感。此外課程的最後設有捐獻活動，小朋友們每捐出在課程中獲得的10元CHA-CHING幣，瀚亞投資與保誠人壽就會捐出一元新台幣給家扶中心，讓有需要的小朋友可以享有更多資源。