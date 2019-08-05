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陳冲：純網銀是業務非機構 開放當鯰魚的代價太大

2019-08-05 17:04經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會上月30日公布純網銀許可設立名單，原本「三搶二」，結果三家全上。 圖／聯合...
金管會上月30日公布純網銀許可設立名單，原本「三搶二」，結果三家全上。 圖／聯合報系資料照片
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前行政院長陳冲今（5）日表示，「純網銀」應該是「業務」，不是「機構」，網銀業務發展是趨勢，主管機關把純網銀當「機構」開放，也許是想要發揮鯰魚效應，刺激一下現有銀行，但這代價太大了。

金管會上周宣布開放三家純網銀設立，推翻原先對外宣稱的二家，引發外界質疑，曾任金管會主委的陳冲表示，現有的銀行，已經可以經營網路銀行業務，「純網銀」基本上應該是一種「業務」，而不是「機構」，被當做「機構」，才有准幾家的問題。

他說：「我很久沒上銀行了，連我這種老先生都這樣了，何況是年輕人。」網路銀行業務是趨勢，因臨櫃的業務愈來愈少了，除了財富管理外，基本的存款、提款及轉帳，都不用跑銀行了。

陳冲表示，主管機關應鼓勵現有銀行發展網路銀行業務，但現有銀行動作可能很慢，所以金管會開放「純網銀」執照，想要產生「鯰魚效應」，刺激一下現有銀行，「但這代價太大了」。

有哪些代價？陳冲說，第一，可能產生惡性競爭。第二，金融紀律能否再維持？因傳統銀行業者很重視紀律，新進來的人能否維持就難講，尤其是主管機關希望他扮演「鯰魚」，活動力要夠大。

外界好奇，三家純網銀最後能存活幾家？他表示，純網銀若能存活下來，「會有人被擠出市場」；當然純網銀最後也有可能去併實體銀行，就像網店商店也希望有實體店面一樣，「虛實整合」。

他認為，純網銀應該是「業務」不是「機構」，若定位是業務，就不會有開放純網銀設立問題，也不會有二家變三家等家數問題。

而開放「純網銀」設立的真正目的不一定能達到，何不鼓勵現有銀行把網路銀行業務做好。

網銀銀行業陳冲
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