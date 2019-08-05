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定調「本土恐攻」：德州艾爾帕索槍案的媒體大肉搜

專家：人民幣後續 關注中間價走勢

2019-08-05 16:33經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

本周一(5日)最新人民幣中間價落在6.9225元兌1美元，不僅未守住6.90元，...
本周一(5日)最新人民幣中間價落在6.9225元兌1美元，不僅未守住6.90元，其貶值幅度更超預期，跌近230點創近八個月新低。 記者曾原信／攝影
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交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋5日發表人民幣市場周評指出，本周一(5日)最新人民幣中間價落在6.9225元兌1美元，不僅未守住6.90元，其貶值幅度更超預期，跌近230點創近八個月新低，顯示監管層對放手貶值持開放態度。

人民幣中間價本周一甫公布，離岸人民幣隨即創紀錄重貶近千點，最低來到7.1087元。目前拆借市場報價尚稱平穩，未有大幅度變動；掉期(Swap)市場則因人民幣匯率急貶，市場流動性欠佳，在進口商避險買盤湧現下不斷走高，午盤換匯點以1年期跳升近140點至650點最多。

市場劇烈反應後，人行官員第一時間透過官媒表示，匯率有漲有跌屬正常現象，並以水庫一說來比喻匯率漲跌，此舉被解讀在穩定市場信心。推測本次監管默許人民幣暴貶是在回應美方加稅一事，短期人民幣將持續在7元附近弱勢徘徊，單邊大幅走貶機會不高。

後續關注重點首看人民幣中間價表現，一旦逆周期因子再度發揮作用，匯價有機會重回7元以下。另外，本周大陸尚有多項經濟數據公布，包括進出口、貿易收支、PPI(生產者物價指數)、CPI(消費者物價指數)等。

上周初在歐系貨幣持續走弱下，美元指數延續前幾周強勁的走勢，即便大陸製造業PMI(採購經理人指數)升至三個月高點，也未提振人民幣多頭信心；而中美新一輪貿易磋商於上海正式展開，一如市場預期未達成任何共識，市場情緒偏向謹慎，人民幣則持續橫盤走勢。

聯準會如預期降息1碼，但會後預防性降息的言論使得美元指數再度創高，人民幣承壓走弱，加上周五凌晨川普意外宣布將於9月開始對剩餘3,000億美元大陸商品加徵10%關稅，市場避險需求湧現，人民幣匯率隨之重挫，離岸匯價更一度逼近6.9800元。

而上周五的非農就業數據小幅差於預期，在美元指數回落下，人民幣跌幅跟著收斂。最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線貶值約954點，收在6.9749元，貶值幅度1.39%；而在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線貶值約613點，收在6.9405元，貶值幅度0.89%。

境內貨幣市場方面，月末緊縮效應解除，銀行間資金面轉鬆，大行仍維持穩定的資金融出，除隔夜質押式回購利率外，多數期限呈現下滑走勢。根據上周二的中央政治局會議，貨幣政策強調要鬆緊適度，並保持流動性合理充裕，所以在整體資金總量尚稱充裕下，逆回購操作已連續9日暫停，累計淨回籠金額人民幣500億元。

上周美國聯準會降息後，人行仍未進行任何操作，顯示監管暫時未隨美方動作而調降市場利率。但隨著中美貿易摩擦升溫，全球經濟前景再度蒙上陰影，美國9月降息機率也從一周前的56%激增至96%，如果後續總體經濟明顯下行，監管勢必會在貨幣政策上做出調整。

至於境外市場，CNH Hibor(香港市場人民幣拆款利率)各期限互有漲跌，在月初資金面回穩下，隔夜、一周的利率水平明顯下滑，反映在同業拆借市場，隔拆利率更創三周新低至2.00%下方。

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