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彰銀台灣Pay回饋有感 創消費立即折抵柴寶幣

2019-08-05 16:33經濟日報 記者林子桓╱即時報導

彰銀推廣台灣Pay，首創以紅利積點「彰銀柴寶幣」折抵台灣Pay消費金額。 圖為彰...
彰銀推廣台灣Pay，首創以紅利積點「彰銀柴寶幣」折抵台灣Pay消費金額。 圖為彰銀總行外觀。 圖／聯合報系資料照片
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彰銀推廣台灣Pay，首創以紅利積點「彰銀柴寶幣」折抵台灣Pay消費金額！自即日起，於彰銀錢包「台灣Pay 我要付款」選用帳戶付款，即可在消費同時，以彰銀柴寶幣10元兌換新台幣1元，直接折抵消費金額，彈指間立即完成。　　

彰銀表示，台灣Pay普及度日高，為鼓勵用戶多使用「彰銀錢包」進行消費，在擁有台灣Pay QR Code收單的店家，包括四大超商在內，彰銀行動網用戶只需於付款時，用彰銀錢包出示付款碼，並開啟柴寶幣折抵按鈕，讓店家讀取，即可立即從消費金額中扣除柴寶幣折抵金額作支付，讓消費者享受回饋超有感，輕鬆體驗無現金的便利。

彰銀柴寶幣兌換項目選擇多，除可折抵消費金額，還可兌換「網銀跨行轉帳手續費優惠」。彰銀說，為持續推廣民眾使用自動化交易，自4月起已將兌換「網銀跨行轉帳手續費優惠」，由原本柴寶幣每150元兌換乙次，調降為柴寶幣每100元即可兌換一次，優惠提高，鼓勵用戶多加兌換！　　

彰銀主管表示，去年9月推出彰銀柴寶幣，吸引不少用戶加入彰銀行動網輕鬆賺回饋，本次新增兌換項目，除功能介面強調直覺式設計為出發點，讓用戶折抵體驗流程更加簡易且順暢，更藉由直接折抵消費金額，讓柴寶幣具有立即折抵、流動性高兩大優勢，鼓勵用戶多使用台灣Pay交易。

另外，也歡迎用戶隨時關注彰銀LINE官方帳號的活動訊息，將有機會獲得超萌的柴寶娃娃和金光閃閃的柴寶幣鑰匙圈，眾多好康優惠，相關「消費享折抵 就愛柴寶幣」優惠資訊，請參考彰化銀行官網：https://www.bankchb.com

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