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南山境界出包何時開罰？顧立雄：8月底前決定

2019-08-05 16:27經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

南山斥資百億的新「境界」系統造成15萬保單出包，金管會尚未開罰。 圖／聯合報系資...
南山斥資百億的新「境界」系統造成15萬保單出包，金管會尚未開罰。 圖／聯合報系資料照片
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南山斥資百億的新「境界」系統造成15萬保單出包，金管會尚未開罰，金管會主委顧立雄今（5）日在保險業頒獎典禮後再訪時表示，金管會目前在等第三方機構的稽核結果，最後期7月底後會計師有來口頭報告，預計8月中旬前會有總結書面報告，」。至於是否屆時就會開罰？顧立雄說，目前還沒有內部討論，「我會努力在8月底前做出決定」

南山人壽斥資百億的新「境界」系統頻頻出包，自去年9月10日新系統上線後造成15萬件保單進入自動墊繳或已停效。境界是向德國資訊大廠愛普思（SAP）採購，歷時四年多才上線。

南山人壽董事長杜英宗今年3月中表示，新系統境界的問題在5、6月應可平穩、恢復正常，只剩下優化的動作，但之後卻再出包，董事長杜英宗因此在股東會上對造成保戶跟業務員不便致上歉意，並承諾「如果境界 (新系統) 有問題，我負責。」

金管會主顧立雄也要求南山人壽6月底前提交缺失改善報告，同時金管會也請南山人壽找第三方獨立機關進行查核；南山必須確認新系統運作比舊系統好，至少不能比較差。

金管會當時就說，公司如果7月開始還有缺失，金管會將就三方向處理，包括持續改善、限制業務以及要求公司負責人負責。

先前南山人壽因另一案片面停止收費員系統，被重罰600萬元，及總經理許妙靜等三位高層主管被暫停職務時，保險局就已「預告」資訊系統另案處理中，即南山人壽應還有大罰單，甚至可能會被暫停某些業務。但目前尚未處罰，顧立雄今天表示，努力在8月底前完成決定。

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