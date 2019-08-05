松果購物成長續強 7月營收創歷年單月新高

2019-08-05 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



松果購物（6740）今（5）日公告7月交易額（GMV）達1.35億元，為開站至今歷史第二高交易額表現。圖／松果提供 分享 facebook 松果購物（6740）今（5）日公告7月交易額（GMV）達1.35億元，為開站至今歷史第二高交易額表現，年成長87%；7月營收2,769萬，再創歷年單月新高紀錄，年增超過117%，為下半年零售旺季首開紅盤。

松果表示，7月陸續掌握情人節、父親節雙送禮商機推動買氣，亦鎖定居家生活定位，再推出「理想好厝節」的自有造節活動，今年不僅號召更多生活居家品牌一同參與，更推出更多元風格品項衝刺買氣，帶動理想好厝節專區內客單價較全站平均客單高2.5倍，同時也受惠高溫帶動酷暑商機發威。

松果總經理吳佩雯表示，現代消費習慣多是利用碎片化的時間進行，因此需要幫助消費者用最少時間就選到需求商品，松果在網站、APP上營造的是一種「沉浸式體驗」，每一個步驟跟行為都牽動著背後的精準演算法跟機器學習的推薦結果，在掌握數據後再透過整合打造造節活動，讓每次造節都可以喚醒一批消費需求，也在活動中融入品牌定位及理念建立忠誠度。

展望8月，松果將持續掌握節慶及季節檔期性需求商機，不僅已祭出多元普渡食用品搶攻中元大檔，並看準8、9月份為開學季學生外宿需求高峰，將接續推出活動及多元商品續添買氣，同時展開中秋波段的鋪成堆疊，可望挹注成長動能。吳佩雯表示，今年下半年松果將月月端出不同的菜式，搭配數據科技上的優化布局，期許以戰養戰為下半年再創亮眼佳績。