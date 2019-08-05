親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

指控蔡英文身邊人都貪汙 柯文哲不道歉再轟私菸案

國泰金董座蔡宏圖獲頒特殊貢獻獎 親授成功三招

2019-08-05 14:47經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

第21屆保險信望愛獎下午頒獎典禮，國泰金董事長蔡宏圖獲頒「特殊貢獻獎」，他今日下午親自出席領獎。並親自教戰三招，希望業務員在其保險事業上都能成功並傳承。

蔡宏圖致詞時說，雖然他離開國壽董事長離開職任已二年多，從事近四十年，看到保險業的發展，產業從開放外資以來有很大的改變。他說過去最愛聽業務員的經驗分享，行銷成功模式雖不同，所有成功的先決條件是「有心要做好」，上班只要有心，國壽就可以把石頭磨成鑽石。

其次，堅持到最後就能獲得，他舉證嚴上人的話，「熱心易發恒心難持」來勉勵保險業務員。另外他要業務員把保險當事業經營與傳承，全心全身投入。要專精專注，專業技術才能提升。

今日頒獎典禮包括金管會主委顧立雄、壽險公會理事長黃調貴、產險公會理事長陳燦煌、瞍精算學會理事長林昭廷親自出席，亦及保險業3000位任精英齊聚。

每2個台灣人之中，就會有1人是國泰金的客戶；而在富比士企業排行榜中，國泰金是台灣金融業排名之冠，總資產預估超過8兆元。

國泰金董事長蔡宏圖雖身為金融業第二代，卻是法學博士出身，還有美國執業律師資格，1980年，剛剛考取美國律師執照的蔡宏圖被父親蔡萬霖召回台灣，幫助打理家族集團的核心企業—國泰人壽，那時他才29歲。

進到國壽之後，一切從頭，先從看財務報表開始學起，也許是像父親，學法出身的蔡宏圖對數字有很高的敏銳度，很快就上軌道，從1990年擔任國泰人壽董事長至今，蔡宏圖執掌國泰蔡家到現在將近40年。

國泰金董事長蔡宏圖（右）在21屆保險信望愛獎獲頒特別貢獻獎。
國泰金董事長蔡宏圖（右）在21屆保險信望愛獎獲頒特別貢獻獎。
分享

國泰金蔡宏圖保險
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

貿易戰變貨幣戰 日圓見0.3字頭

2019-08-05 14:41

人民幣早盤貶破7 台幣一度貶逾2.5角

2019-08-05 13:42

國銀香港分行無罷工 但上班受阻有人請假

2019-08-05 11:56

股息再投資 凱基證券配息理財放大術

2019-08-05 11:42

中元普渡刷台新卡可省1,100元 網購享20%回饋

2019-08-05 11:08

純網銀三家都中獎 穆迪：台灣銀行發展呈「負面」

2019-08-05 10:54

哈日族哭哭！新台幣貶破31.5元 日圓換匯成本大增

2019-08-05 10:02

境外資金匯回 金融業搶兆元商機

2019-08-05 00:06

資金匯回投資鬆綁 金融業者聲聲喚

2019-08-05 00:04

購買保單上限 金融業爭取占比10%

2019-08-04 23:32

銀行個金業務鬆綁 有譜

2019-08-04 23:18

資本適足率規定放寬 台銀、台新、中信受惠大

2019-08-04 23:17

房貸風險權數 擬提前調降

2019-08-04 23:15

三商銀海外獲利 衝高

2019-08-04 23:15

公銀：南向設點 不容易

2019-08-04 23:14

兆豐銀電競大賽 回響熱

2019-08-04 23:14

爸爸投保…南山教戰

2019-08-04 23:14

陳奕光創意領軍 凝聚第一金投顧團隊

2019-08-04 13:28

純網銀談營運目標／將來銀 拚三年獲利

2019-08-02 03:35

純網銀談營運目標／樂天 喊三年半損平

2019-08-02 03:35

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

日韓貿易戰牽動7奈米競爭 台積狠甩三星

2019-08-04 23:22

習近平、英皇室指名要他 台灣飯店業第一人

2019-08-05 09:21

日韓貿戰擴大 全球科技業陷斷鏈危機

2019-08-05 00:02

哈日族哭哭！新台幣貶破31.5元 日圓換匯成本大增

2019-08-05 10:02

資金匯回投資鬆綁 金融業者聲聲喚

2019-08-05 00:04

日韓大戰 全球科技業恐斷鏈

2019-08-05 00:17

「毒氣戰」加劇 陸晶片業得利

2019-08-05 00:17

陸客不來 旅館拋售潮將加劇

2019-08-04 23:21

不銹鋼新南向 喊組國家隊

2019-08-04 23:29

美中纏鬥 組裝廠衝擊大

2019-08-05 00:10

銀行個金業務鬆綁 有譜

2019-08-04 23:18

專家：三理由 金價看好

2019-08-04 22:37

資本適足率規定放寬 台銀、台新、中信受惠大

2019-08-04 23:17

電池交換站事故頻傳 消保處籲速訂安全管理規範

2019-08-05 11:27

三商銀海外獲利 衝高

2019-08-04 23:15

名家觀點／習慣全球的低利率年代

2019-08-05 00:39

購買保單上限 金融業爭取占比10%

2019-08-04 23:32

供給過量 飯店恐現新一波拋售潮

2019-08-05 00:03

外資：美中貿易戰可能打十年

2019-08-05 10:39

五大電信董總將拜會NCC 提5G三訴求

2019-08-05 00:09

鋼廠南向／救危圖存 不能再拖了

2019-08-04 23:24

5G釋照規劃 NCC傾向3+1張

2019-08-05 00:08

鋼廠南向／缺人缺錢 業界心慌慌

2019-08-04 23:25

高市拚種電 相中廠房及滯洪池

2019-08-04 23:23

純網銀三家都中獎 穆迪：台灣銀行發展呈「負面」

2019-08-05 10:54

國光細胞疫苗廠 拚今年動工

2019-08-04 22:56

浩鼎抗癌藥 在美申請臨床

2019-08-04 22:56

新店寶興產業園區2021年完工 創150個工作機會

2019-08-05 14:25

鎖定印尼設廠…不銹鋼產業南向 國家隊成形

2019-08-05 00:08

國銀香港分行無罷工 但上班受阻有人請假

2019-08-05 11:56

境外資金匯回 金融業搶兆元商機

2019-08-05 00:06

最短命的董事？王志超上任一個月 即解任群創董事職務

2019-08-05 15:05

推綠能有成 高雄啟動光電計畫

2019-08-04 22:57

貿易戰惹禍！新台幣大貶逾2角 日圓換匯成本飆

2019-08-05 12:10

王志超董事解任 群創提出說明

2019-08-05 15:25

企業列報投資損失 兩點不漏

2019-08-04 23:00

亞泥礦權展延遭撤銷 環團籲經濟部放棄上訴

2019-08-05 13:12

爸爸投保…南山教戰

2019-08-04 23:14

特力砍中國13家店止血 庫藏股護身股價揚

2019-08-05 10:10

流感產品熱賣 國光生技Q3有望賺錢

2019-08-04 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top