國泰金董座蔡宏圖獲頒特殊貢獻獎 親授成功三招

2019-08-05 14:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



第21屆保險信望愛獎下午頒獎典禮，國泰金董事長蔡宏圖獲頒「特殊貢獻獎」，他今日下午親自出席領獎。並親自教戰三招，希望業務員在其保險事業上都能成功並傳承。

蔡宏圖致詞時說，雖然他離開國壽董事長離開職任已二年多，從事近四十年，看到保險業的發展，產業從開放外資以來有很大的改變。他說過去最愛聽業務員的經驗分享，行銷成功模式雖不同，所有成功的先決條件是「有心要做好」，上班只要有心，國壽就可以把石頭磨成鑽石。

其次，堅持到最後就能獲得，他舉證嚴上人的話，「熱心易發恒心難持」來勉勵保險業務員。另外他要業務員把保險當事業經營與傳承，全心全身投入。要專精專注，專業技術才能提升。

今日頒獎典禮包括金管會主委顧立雄、壽險公會理事長黃調貴、產險公會理事長陳燦煌、瞍精算學會理事長林昭廷親自出席，亦及保險業3000位任精英齊聚。

每2個台灣人之中，就會有1人是國泰金的客戶；而在富比士企業排行榜中，國泰金是台灣金融業排名之冠，總資產預估超過8兆元。

國泰金董事長蔡宏圖雖身為金融業第二代，卻是法學博士出身，還有美國執業律師資格，1980年，剛剛考取美國律師執照的蔡宏圖被父親蔡萬霖召回台灣，幫助打理家族集團的核心企業—國泰人壽，那時他才29歲。