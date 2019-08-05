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郭台銘錯過5個參選時機 李艷秋：這3人不能置身事外

貿易戰惹禍！新台幣大貶逾2角 日圓換匯成本飆

2019-08-05 12:10經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

中美貿易戰再起，全球股匯市遭殃，新台幣今天大貶，中午暫收31.609，貶值2.33角，貶幅達0.74%。盤中避險貨幣日圓則一舉升破106價位，也使得日圓換匯價格一度來到新台幣0.302元兌1日圓，2016年11月15日以來首見0.3字頭。

美中貿易戰火升溫，日韓也加入戰局，新台幣繼上周五大貶1.94角之後，今天早盤又以31.430元兌1美元，貶值5.4分開出。

匯銀主管員表示，中美貿易戰依舊影響市場信心，今早在岸及離岸人民幣兌美元亦貶破7字頭大關，韓元在日韓易戰衝擊下，早盤更貶破1200價位，一度來到1217韓元兌1美元。

新台幣則在亞幣急跌情況下，開低走低，開盤不到20分鐘，貶破31.500元心理關卡，貶值幅度持續擴大；盤中一度貶值2.51角，來到31.627元兌1美元價位，貿易戰似乎已演變成貨幣戰。

亞洲主要貨幣對美元走貶，日圓則在避險資金湧入下，表現一枝獨秀，並升破106日圓價位，一度來到105.78日圓附近。

日圓大漲，新台幣大貶，也使得日圓換匯成本飆升；臺灣銀行日圓現鈔賣出價，上午一度觸及0.302元兌1日圓，也就是新台幣1元，只能換到3.3113日圓現鈔，2016年11月15日以來首見的0.3字頭換匯成本。

若與近期日圓換匯低價，4月17日新台幣0.2789元兌1日圓來說，當時新台幣1元可換到3.5855日圓現鈔，即日圓換匯成本，短短三個多月就暴增了約8% 。

以兌換新台幣5萬元來說，在4月17日當天可以換到17萬9276日圓現鈔，今天的低點只能換到16萬5562日圓，少換了了1萬3714日圓，相當於損失新台幣4141元。讓不少哈日族搥心肝，紛紛感嘆，早知道就提前多換一點日圓。

新台幣日圓
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