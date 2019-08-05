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都別人的錯？酒駕新制所凸顯的「嚴以待人」問題

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國銀香港分行無罷工 但上班受阻有人請假

2019-08-05 11:56經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

香港今（5日）發起罷市、罷工、罷課的「三罷」行動 ，國銀在香港分行多數表示，今天正常營業，但部分銀行指出，受到罷工影響，部分行員今天上班交通受阻，有遲到情況，還有一家銀行表示，今天有行員請假。

香港大罷工的單位涵蓋了金融業、公家機關、學校、藝文產業、餐廳、零售業；其中金融業方面，香港是國銀海外分行最多的地區，公股行庫方面 ，臺灣銀行和合作金庫都表示，香港分行今天正常營業。

第一銀行香港分行台、港行員人數四比六，一銀表示，今天香港分行一切營運正常。華南銀行也表示，今天香港分行有上班。

土地銀行表示，香港分行今天正常營運，無罷工，但是有四名當地僱員請假 ，主要是因為所住地區交通問題，所以請假。

民營銀行方面，國泰世華、玉山銀行、元大銀行均表示，香港分行今天正常上班；永豐銀行在香港有兩間分行，分別位於香港和九龍，今天的狀況是正常營業，但部分員工上班稍有不方便，晚一點才能到分行上班。

富邦金控旗下，北富銀香港分行以及富邦銀行（香港）兩個系統，今天也都是正常營運。

王道銀行則表示，香港分行並無參與罷工，唯許多員工確因交通問題受影響而無法準時上班，現已陸續抵達辦公室，對香港分行作業目前尚無重大影響。

外銀方面，渣打銀行對於香港的罷工表示，「我們尊重同事表達意見的權利 ，明白當前的社會狀況，並信任同事會保持專業精神和態度，平衡本身權利 、客戶需要及銀行營運」。花旗香港表示，營運正常，如員工評估上下班途中或憂慮對人身安全，可與公司討論採取彈性工作安排。

中華開發金控旗下，則有凱基證券香港分公司，今天也是正常營運。

香港罷工富邦金控
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