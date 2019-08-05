純網銀三家都中獎 穆迪：台灣銀行發展呈「負面」

2019-08-05 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



金管會上周公布三家純網銀執照，業者最快明年就會開業，國際信評機構穆迪認為，對現有銀行業來說，是負面的，從長遠來看，新的競爭可能會降低傳統銀行的獲利能力。

穆迪預期，純網銀加入後將會利用股東的優勢，進而取得獲利能力，LINE是台灣主要的通訊軟體，可以利用APP向用戶推廣銀行服務；樂天則可以利用其母公司在日本發展純網銀的經驗。

台灣銀行在過去一直都處於支離破碎的情況，排名前五大銀行佔系統總資產約36%，低於多數其他亞洲國家的系統，目前台灣共有38家銀行競爭，為2,400萬人口提供服務，激烈的競爭與充裕的資金流動性，打壓銀行的淨利差與獲利能力，新的競爭對手即將加入，將可能進一步壓抑傳統銀行的獲利能力。

儘管純網銀的加入，將增加台灣銀行業的競爭，但穆迪認為，短期之內要影響到傳統銀行仍有限，假設這三家純網銀最初的資本額最少要100億元，以及其槓桿比率與台灣銀行業的7%，其總資產總額約佔系統總資產的1%。

不過，三家純網銀的業務全都在網路上進行，其省下的分支機構與人力成本，可能會利用更優惠的活儲利率「吸客」，而客戶的存款帳戶也將由台灣的存款保險計劃承保，將增加存款人將資金轉移至純網銀的信心。

穆迪預期，純網銀最初將鎖定零散的客戶，包括個人或小型企業，至於中大型企業，主要還是受限於金管會的限制。