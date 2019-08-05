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放火燒屋為見兒一面 靈異台劇裡的生死遺憾

當年狠批「台灣小確幸 」如今大陸南北猛戰誰的夜最火

哈日族哭哭！新台幣貶破31.5元 日圓換匯成本大增

2019-08-05 10:02經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以31.430元兌1美元，貶值5.4分開出後，貶幅持續擴大，9點18分貶破31.500元關卡，盤中一度貶值2.34角，來到31.610元兌1美元價位。

由於新台幣今天大貶，日圓換匯價格跳水，台灣銀行日圓現金牌告價今天早盤以0.2987元兌1日圓掛牌；但隨著新台幣貶值超過1角，日圓現金換匯價格也節節攀升，盤中一度來到新台幣0.302元兌1日圓，2016年11月以來新高價位。

新台幣日圓
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