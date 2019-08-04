專家：三理由 金價看好

2019-08-04 22:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



聯準會鷹派降息，市場對先前過於鴿派的立場重新評估，元大投信分析，目前聯準會應是採取延長戰術，面對不確定的金融市場等待更多數據進行判斷，此刻投資人面臨潛在波動，最好在投資組合納入10%的商品資產，尤其黃金坐擁三大利基，絕對不能「零」部位。

元大投信指出，美國經濟表現平穩，聯準會因應潛在變數，採取並不激進的降息手段，市場為此必須先消化先前過於寬鬆的預測，主要資產將面臨賣壓，不過在基本面與流動性仍充裕下，預期基本面有撐的美股、亞股，仍會重拾多頭。

其次，降息預期帶動市場持續流向高息資產，如新興債、高息股，後市看好。就以往降息也普遍刺激到債市價格，如新興債、亞洲投資等級債、亞洲高收益債等，均有望受惠降息後，利差進一步擴大。

而在股債資產外，因應國際市場眾多變數，元大投信建議再納入10%的商品資產分散風險，像是貴金屬的黃金、白銀都可加碼。

元大投信S&P黃金ETF研究團隊進一步指出，現階段值得配置黃金的三理由：

一是美國降息後，美國實質利率可能進入負值，而歐元區早就是負利率國家。實質利率是衡量黃金中長期價格的重要因素，當實質利率為負，將引領黃金價值走升。

二是資產配置角度來看，統計2006年至2019年中，黃金和股票、債券均呈高度負相關。同時與美股、美債搭配的投資組合，可發揮降低波動又提升整體報酬的良效。

三是避險需求預期增加，由於美中打貿易戰，讓2009年來走多的美股面臨更多風險，經驗顯示，配置黃金可在空頭時發揮避險效果。