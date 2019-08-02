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大陸央行召開電視會議：適時降低存款準備金率

2019-08-02 22:59聯合報 記者林宸誼╱即時報導

中國人民銀行大陸央行）2日召開2019年下半年工作電視會議，會議指出，適時降低存款準備金率，完善「三檔兩優」存款準備金政策框架，增加再貼現、中期借貸便利和常備借貸便利額度，靈活開展公開市場操作，保持流動性合理充裕。

「三檔」指的是根據銀行規模大小來劃分三檔存款準備金率；「兩優」指的是普惠金融定向降准政策和貸款比例考核政策。

中國人民航在官網發布，會議認為，2019年以來，面對複雜嚴峻的國內外經濟金融形勢，人民銀行系統穩健的貨幣政策保持鬆緊適度，加強預調微調和逆週期調控；金融對民營小微企業的支持力度持續加大；防範化解重大金融風險取得積極成效；重點領域體制機制改革進一步深化；擴大金融對外開放成效顯著；金融服務和管理水準持續提升。

會議要求，下半年重點做好8項工作，分別是堅持實施穩健的貨幣政策，保持鬆緊適度，及時預調微調；加強政策協調配合，加快疏通貨幣政策向實體經濟的傳導機制，進一步激發市場微觀主體活力；決打好防範化解重大金融風險攻堅戰；發揮牽頭抓總作用，進一步深化金融供給側結構性改革。

擴大金融對外開放；不斷提高金融服務和管理工作水準；因勢利導發展金融科技，加強跟蹤調研，積極迎接新的挑戰；繼續加強中央銀行政策宣傳解讀。

中國人民銀行黨委書記郭樹清。圖/中國人民銀行
中國人民銀行黨委書記郭樹清。圖/中國人民銀行
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中國人民銀行行長易綱。圖/中國人民銀行
中國人民銀行行長易綱。圖/中國人民銀行
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中國人民銀行2019年下半年工作電視會議。圖/中國人民銀行
中國人民銀行2019年下半年工作電視會議。圖/中國人民銀行
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貨幣政策中國人民銀行大陸央行
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