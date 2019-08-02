純網銀從3搶2變人人有獎 金管會：無外力接入

2019-08-02 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



純網銀從3搶2變人人有獎，外界高度懷疑外力介入，也被批評朝令夕改，損及潛在投標者的權益，是選前大放送。對此，金管會今天發稿澄清，依「純網路銀行審查會設置要點」審查，3家評選結果分數差異不大，審查會建議可考量許可3家，並無外力介入。

金管會公布純網銀的評選結果，原本最多發放兩張執照，結果卻是三家申請業者統統有獎，讓市場譁然。

藍營立委今天召開記者會質疑，過去金管會都斬釘截鐵說「以2家為上限」，為何突然變3家？

立委曾銘宗指出，在純網銀審查過程中，蔡英文總統6月去參觀LINE台灣辦公室，毫不避諱，質疑有外力介入，立委費鴻泰也爆料，「排名第3的人找了很多很多的人遊說」。藍委要求金管會主委顧立雄說清楚決策過程，公布評分相關標準，給社會一個真相，否則不排除去監察院告發。

金管會表示，開放3家純網路銀行設立，是考量3家申請人所提的營運模式不同，目標客群也有差異，均有助於提升客戶使用金融服務的便利性及滿足消費需求，促進普惠金融，並鼓勵金融創新及推動金融科技普及。

參考近期香港、新加坡、韓國的開放情形，顯示純網路銀行的家數界線並非絕對，且依日本及韓國經驗，純網路銀行市占率仍低，對實體銀行與市場競爭的影響尚屬有限，故審查會建議可考量許可3家籌備處設立純網路銀行。

金管會強調，公平、公正辦理純網路銀行申請設立案的審查作業，於108年3月依據「純網路銀行審查會設置要點」，邀集4位外部專家學者與5位金管會代表共同組成審查會，相關審查細項的子項項目及比重、評審標準及審查機制等，由審查會決定，審查結果由審查會獨立完成審查，3家評選結果的分數差異不大。

金管會表示，7月30日公布許可名單時，已公告審查委員名單，顧主任委員並非審查會的成員。審查委員及參與審查會會議之人員於審查期間就相關申請書件、審查過程及審查結果等，均依「純網路銀行審查會設置要點」盡保密義務，且並無外界所指稱有外力介入的情形。