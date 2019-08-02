純網銀二家變三家 金管會：絕無外力介入

2019-08-02 21:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會開放純網銀從二家變三家，遭外界質疑缺乏公信力並質疑「外力介入」，金管會今（2）日晚間緊急發布新聞稿澄清，指主委顧立雄非審查會之成員，且「純網路銀行審查會設置要點」盡保密義務，且並無外界所指稱有外力介入之情形。

金管會表示，金管會開放3家純網路銀行設立，係考量3家申請人所提之營運模式不同，目標客群亦有差異，均有助於提升客戶使用金融服務之便利性及滿足消費需求，促進普惠金融，並鼓勵金融創新及推動金融科技普及。參考近期香港、新加坡、韓國之開放情形，顯示純網路銀行之家數界線並非絕對，且依日本及韓國經驗，純網路銀行市占率仍低，對實體銀行與市場競爭之影響尚屬有限，故審查會建議可考量許可3家籌備處設立純網路銀行。

金管會為公平、公正辦理純網路銀行申請設立案之審查作業，於今年3月依據「純網路銀行審查會設置要點」，邀集4位外部專家學者與5位金管會代表共同組成審查會，相關審查細項之子項項目及比重、評審標準及審查機制等，由審查會決定，審查結果係由審查會獨立完成審查，3家評選結果分數差異不大。

金管會於108年7月30日公布許可名單時已公告審查委員名單，顧立雄主任委員並非審查會之成員。審查委員及參與審查會會議之人員於審查期間就相關申請書件、審查過程及審查結果等，均依「純網路銀行審查會設置要點」盡保密義務，且並無外界所指稱有外力介入之情形。