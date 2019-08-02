川普突然課中國關稅 VIX及美國長天期公債ETF大漲

2019-08-02 20:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



美國聯邦準備理事會（Fed）本周降息1碼（即0.25個百分點），但川普又要對中國貨品課徵關稅，全球主要股市大跌。在台掛牌的ETF中，本周以VIX、美國公債正向與陸港股反向ETF表現最優。

VIX ETF價量爆增，價量都創一個月以來的新高，市場人士認為，金融市場變數增多，VIX ETF有走多的機會，投資人可以採取波段操作，但宜見好就收。陸股槓桿ETF受挫，但始終是交易主流，投資人如果想進場，最好先觀察貿易戰情況。由於市場預期貿易戰將是長期議題，陸股槓桿ETF雖然可能短期反彈，但不適合久抱。

川普1日忽然宣布，9月1日起對中國3,000億美元的產品課徵10%的關稅。美股由紅翻黑急轉直下，其他股市也跟著走跌。富邦VIX（00677U）價量翻揚，本周大漲9.8%，為本周所有ETF漲幅第一名。

Fed降息，長天期公債最高興。國泰20年美債正2大漲6.8%，元大美債20正2大漲6.3%，分別為本周所有ETF漲幅第二、三名。群益25年美債、中信美國公債20年、第一金美債20+及國泰20年美債本周漲幅全都超過4%。

債券正向ETF本周表現遠優於股正向ETF，除了Fed降息的利多以外，川普課稅，市場擔心將影響美國經濟，對公債也是利多。另外，美元兌新台幣升值，也推升美國債券ETF全面領先。

美中貿易談判破裂，上證指數跌破2,900點，累計全周下跌2.6%，今年以來的漲幅縮水到15%。港股受到的衝擊更大，恆生指數全周大跌5.3%。相關陸港股ETF中，FH香港反1大漲6.2%，富邦恒生國企反1漲5.6%，富邦上証反1漲4.3%，分列本周所有ETF漲幅第四、五、六名。

正向陸港股ETF則以FH香港正2全周大跌10.7%最重，為本周所有ETF跌幅第一名。中信中國50正2全周跌10.3%，為所有ETF績效倒數第二名。

台股2日爆量長黑，累計加權指數全周下挫3.1%。相關ETF中，富邦臺灣加權反1及群益臺灣加權反1漲幅都超過3.1%，元大台灣50反1也上漲3%多。台股槓桿正向ETF的單周跌幅則都超過5%。群益金鼎證券分析，加權指數跌破重要支撐，季線以下均線都下彎，持續探底中。

市場劇烈變化，ETF交易火熱。以2日來說，富邦VIX以22.4萬張的成交張數遙遙領先，再來是元大S&P原油正2的15.8萬張、元大滬深300正2的14.7萬張、元大台灣50反1的近11.4萬張、富邦上証正2的3.3萬張。