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金管會宣示3大重點：理專控管、雲端委外及違約金計收

2019-08-02 19:59聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

金管會今天在公平待客銀行表揚會中，宣示未來三大重要政策的執行方向，包括防範理財專員挪用客戶款項控管措施、建立金融機構作業委託雲端業者處理應遵循規範，以及宣導信用卡違約金的計收規定，要求各銀行總經理落實執行。

近期針對七家銀行理專挪用客戶款項，金管會重罰四千五百萬元。金管會表示，請各銀行應依「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則」，從建立人事管理制度、內部控制制度與牽制原則，暨內部稽核機制等三方面著手。

例如，落實休假代理人制度或理財專員輪調，有效控管理專不當取得客戶網銀密碼、未經客戶授權即擅自交易、私下與客戶資金往來、自行製作對帳單等弊端，並應以抽查或各種機制查核交易的真實性。請各銀行稽核單位於110年進行查核後將查核結果函報金管會，金管會將列入未來金融檢查重點項目。

為妥適運用雲端科技提升作業效率，金管會已擬具「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」修正草案，作為金融機構委託雲端業者處理應遵循的規範。修正重點包括：委託雲端業者應充分評估受託機構的風險、負有最終監督義務、確保具有查核權力、傳輸及儲存客戶資料應採加密或代碼化方式、客戶資料處理及其儲存地以位於我國境內為原則等。

金管會要求各金融機構應建立相關風險控管機制、資料安全及儲存做法，確保查核權力及緊急應變計畫，並於風險可控下，以循序漸進方式，妥適運用雲端科技提升作業效率。

針對信用卡違約金的計收問題，金管會表示，信用卡違約金最高連續收取期數不得超過三期，但金檢發現缺失，已訂定通案處理原則，請各銀行應依處理原則完成改善，在執行上應注意消費者保護，以維護信用卡持卡人權益。

金管會今天公布108年度公平待客原則銀行業評核結果，排名前20%的7家銀行，依機構名稱筆劃順序為：上海商銀、中國信託銀行、永豐商銀、國泰世華銀行、土地銀行、台灣中小企業銀行及匯豐商銀。

金管會表示，7家得獎銀行的共同特點是展現董事會重視推動公平待客的企業文化，總經理統籌領導全體行員落實執行公平待客原則，投入資源強化員工教育訓練，及站在客戶的立場即時有效率的處理客訴爭議案件等。金管會期許這些得獎銀行能維持其公平待客水準，並做為同業學習的典範。

金管會表示，明年「金融服務業公平待客原則評核機制」業已展開規劃，歡迎各界對本評核機制提供建議意見，金管會將納入檢討修正的參考。

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