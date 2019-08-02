綠能29.1億元債權 京城銀全數打銷

2019-08-02 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



京城銀今天召開法說會，董事長戴誠志表示，綠能 29.1 億元債權已全數打銷並展開法律程序，未來不再影響全行營運。排除一次性打除綠能呆帳影響，今年前7月整體獲利仍保持年成長表現，全行長期營運維持穩健成長。

戴誠志表示，綠能已經停止債務協商，走向解散清算，預期資產處至少要一年以上，最悲觀預期會損失 8至9 億元。本來就不太碰太陽能、面板等產業，只是錯誤相信大同是百年公司、經營者會履行承諾，未來授信時會加以檢討，放款策略的大方向不會改變。

京城銀行今天公告2019年7月自結稅前獲利達5.59億元，稅前EPS0.49元，較去年同期成長10％，累計2019年1至7月稅前獲利為14.62億元，稅前每股盈餘（EPS） 1.28元。

京城銀指出，受惠政府政策支撐國內經濟成長，台灣Q2 GDP達2.41％，然而中美貿易衝突使得外部不確定因素較多，京城銀將持續致力兼顧獲利成長及風險控管，強化內稽內控與落實法令遵循，以期在各項業務推展同時建立符合各種風險狀況的管理機制。

京城銀表示，從業務審查程序、定期風險監控、後續資產保全與停損機制等，京城銀皆訂有高度嚴謹作業規章，透過長期力行低逾放比政策打造強健財務體質與高資產品質。截至2019年7月底京城銀逾期放款比率0.03％、逾期放款覆蓋率4710.93％、全體放款覆蓋率1.45％，整體表現優於業界平均水準。

展望未來，業務發展上京城銀將持續聚焦在地客群經營、數位金融轉型、及資安控管維護等三箭齊發，一方面已陸續完成行動銀行APP ETF交易服務、升級LINE個人化服務、針對企業用戶亦提供上下游供應鏈融資功能、資安系統改版升級作業等。

此外，京城銀將積極走訪在地社區商家，結合社區銀行能深入在地文化優勢、以及京城銀Facebook 粉絲專頁沒有地域、時間限制的特性，推廣在地特色，有利於京城銀提升企業形象並透過長期的社群經營互動為老牌銀行注入年輕元素，將服務客群持續滲透到年輕數位用戶。