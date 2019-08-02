親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台灣民眾黨2.0：柯文哲消費歷史的指標性案例

評／郭台銘幕僚搶戲了！韓國瑜、柯文哲傷腦筋

綠能29.1億元債權 京城銀全數打銷

2019-08-02 18:47聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

京城銀今天召開法說會，董事長戴誠志表示，綠能 29.1 億元債權已全數打銷並展開法律程序，未來不再影響全行營運。排除一次性打除綠能呆帳影響，今年前7月整體獲利仍保持年成長表現，全行長期營運維持穩健成長。

戴誠志表示，綠能已經停止債務協商，走向解散清算，預期資產處至少要一年以上，最悲觀預期會損失 8至9 億元。本來就不太碰太陽能、面板等產業，只是錯誤相信大同是百年公司、經營者會履行承諾，未來授信時會加以檢討，放款策略的大方向不會改變。

京城銀行今天公告2019年7月自結稅前獲利達5.59億元，稅前EPS0.49元，較去年同期成長10％，累計2019年1至7月稅前獲利為14.62億元，稅前每股盈餘（EPS） 1.28元。

京城銀指出，受惠政府政策支撐國內經濟成長，台灣Q2 GDP達2.41％，然而中美貿易衝突使得外部不確定因素較多，京城銀將持續致力兼顧獲利成長及風險控管，強化內稽內控與落實法令遵循，以期在各項業務推展同時建立符合各種風險狀況的管理機制。

京城銀表示，從業務審查程序、定期風險監控、後續資產保全與停損機制等，京城銀皆訂有高度嚴謹作業規章，透過長期力行低逾放比政策打造強健財務體質與高資產品質。截至2019年7月底京城銀逾期放款比率0.03％、逾期放款覆蓋率4710.93％、全體放款覆蓋率1.45％，整體表現優於業界平均水準。

展望未來，業務發展上京城銀將持續聚焦在地客群經營、數位金融轉型、及資安控管維護等三箭齊發，一方面已陸續完成行動銀行APP ETF交易服務、升級LINE個人化服務、針對企業用戶亦提供上下游供應鏈融資功能、資安系統改版升級作業等。

此外，京城銀將積極走訪在地社區商家，結合社區銀行能深入在地文化優勢、以及京城銀Facebook 粉絲專頁沒有地域、時間限制的特性，推廣在地特色，有利於京城銀提升企業形象並透過長期的社群經營互動為老牌銀行注入年輕元素，將服務客群持續滲透到年輕數位用戶。

京城銀行綠能
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

股匯雙殺！新台幣爆量重貶1.94角收31.376元

2019-08-02 16:36

新台幣爆量重貶近2角 美中貿易戰升溫

2019-08-02 14:51

重大傷病3次給付 降低經濟衝擊

2019-08-02 14:22

人生3階段 爸爸請你也「保」重

2019-08-02 14:22

哈日族捶心肝！日圓換匯價 飆33個月來新高

2019-08-02 13:05

信用卡違約金被超收？金管會訂三大處理 要銀行退錢

2019-08-02 11:20

純網銀談營運目標／將來銀 拚三年獲利

2019-08-02 03:35

純網銀談營運目標／樂天 喊三年半損平

2019-08-02 03:35

保險低淨值須增資 穆迪按讚

2019-08-02 03:33

6月刷卡額3,282億 新高

2019-08-02 03:33

銀行違規 三天挨罰5,300萬

2019-08-02 03:33

華映、綠能債權無解 銀行恐再損失14億

2019-08-02 03:33

信用卡違約金超收 金管會盯

2019-08-02 03:33

期交所教戰避險 回響大

2019-08-02 02:49

利變商品 降息範圍縮小

2019-08-02 01:31

外幣保單 銷售大衰退

2019-08-02 01:31

名家觀點／純網銀如何避免贏家詛咒？

2019-08-02 00:55

美降息 金融業：利率向下趨勢 台幣看升

2019-08-02 00:13

純網銀執照才到手 國家隊高層換血

2019-08-02 00:04

跟進美降息？央行伺機而動

2019-08-02 00:02

中信強打中小股權證

2019-08-01 23:13

聯準會鷹式降息美元竄升 新台幣帶量貶8.6分

2019-08-01 19:44

到這家銀行存外匯 可享高利年息5.5％

2019-08-01 18:57

新台幣貶8.6分 收31.182元

2019-08-01 16:19

單親爸爸需謹記！元大壽公布「用小錢買大保障」秘訣

2019-08-01 16:06

虛擬通貨交易所頻頻遭駭 投資人恐求助無門

2019-08-01 15:56

7月ETF交易賽進步獎 大慶證奪冠

2019-08-01 15:47

壽險公會選舉蔡宏圖親操刀 許舒博控不公平競爭

2019-08-01 15:46

期交所9月底推期貨新品 因應法人避險增益需求

2019-08-01 15:33

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53

Fed降息…我央行保留調整利率空間

2019-08-02 01:29

樂天純網銀不衝量：要留住賺錢客戶

2019-08-02 00:04

洗錢防制缺失 兩銀行遭罰800萬元

2019-08-02 00:04

回應海外資金子法規疑慮 財部提4點說明

2019-08-01 21:02

8月保單降息風潮縮小 只剩四家85張調整

2019-08-01 19:34

將來銀行新團隊亮相 目標兩年達百萬客戶

2019-08-01 18:53

金管會密集開罰單 九家銀行三天內吃下5,300萬元罰鍰

2019-08-01 18:15

新台幣重貶買外幣保單不划算 投資、傳統型雙衰退

2019-08-01 18:06

華映面臨解散 九家銀行可能損失還有7億元

2019-08-01 17:49
看更多

熱門文章

高通財測失色 台積沒在怕

2019-08-01 23:36

股匯雙殺！新台幣爆量重貶1.94角收31.376元

2019-08-02 16:36

孫明德：川普再揮大刀 台灣經濟洗三溫暖

2019-08-02 10:47

哈日族捶心肝！日圓換匯價 飆33個月來新高

2019-08-02 13:05

大立光產能滿載 高薪徵人

2019-08-01 23:39

秋冬旅遊補助 還有第二波

2019-08-02 00:02

華為強攻5G 台系鏈帶勁

2019-08-01 23:40

華映、綠能債權無解 銀行恐再損失14億

2019-08-02 03:33

車市7月雙多 買氣狂飆

2019-08-02 00:30

賣房產省地價稅 有撇步

2019-08-01 23:05

信用卡違約金被超收？金管會訂三大處理 要銀行退錢

2019-08-02 11:20

東亞最高！ 玉山基地台啟用

2019-08-02 00:35

外幣保單 銷售大衰退

2019-08-02 01:31

新台幣爆量重貶近2角 美中貿易戰升溫

2019-08-02 14:51

神車熱賣 蜜月期超長

2019-08-02 00:30

純網銀談營運目標／將來銀 拚三年獲利

2019-08-02 03:35

美中貿易戰再起 鴻海：專案小組24小時關注

2019-08-02 12:56

樂天網銀明年第2季上線 將招募100人

2019-08-02 02:26

資金匯回子法 三疑慮待解

2019-08-01 23:05

銀行違規 三天挨罰5,300萬

2019-08-02 03:33

信用卡違約金超收 金管會盯

2019-08-02 03:33

美對陸新一輪關稅手機首當其衝 和碩：與客戶討論對策

2019-08-02 10:19

跟進美降息？央行伺機而動

2019-08-02 00:02

台商回流 搶才大作戰

2019-08-01 23:34

美中貿易戰火升溫 台廠必須認清這件事

2019-08-02 12:47

名家觀點／純網銀如何避免贏家詛咒？

2019-08-02 00:55

雲端發票 兩張中千萬元

2019-08-01 23:05

資金匯回子法 財部解釋...確立四原則

2019-08-01 23:05

聯發科整合旗下PA業務 全部交由唯捷創芯負責

2019-08-02 16:30

純網銀執照才到手 國家隊高層換血

2019-08-02 00:04

風暴遠離 訊崴總座雍海：華為手機7月已開始出現缺貨

2019-08-01 21:59

這位董事長怒懟央視記者 公司市值一天蒸發逾百億

2019-08-02 18:36

利變商品 降息範圍縮小

2019-08-02 01:31

貿易戰延燒 經濟部：手機、筆電代工和機械業都遭殃

2019-08-02 17:05

純網銀談營運目標／樂天 喊三年半損平

2019-08-02 03:35

保險低淨值須增資 穆迪按讚

2019-08-02 03:33

高雄經貿園區 要引資百億

2019-08-02 00:30

觀塘案退席環委 全未獲續聘

2019-08-02 00:03

英特爾推新品 帶動換機潮

2019-08-01 23:35

華為對台採購 估兩位數成長

2019-08-01 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top