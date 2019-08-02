比6%還高 想免登錄拿8.3%刷卡金得這樣刷

2019-08-02 18:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



信用卡6%現金回饋不夠看，想要拿更高回饋有撇步，發卡銀行結合特定通路推出限定活動，祭出好康優惠，卡友不妨把握機會，以台新銀行明天（8月3日）起和全家便利店合作的「83玫瑰女生節」來說，以玫瑰卡綁定My FamiPay在全家便利商店消費，免登錄即可享最高8.3%刷卡金回饋。

台新銀行在20多年前創造出一句「認真的女人最美麗」，讓許多粉領成為玫瑰卡的愛用者，2014年又推出「83玫瑰女生節」，在每年8月3日當天，為玫瑰卡友提供超值的刷卡消費優惠。

今年的83玫瑰女生節，台新銀行結合全家便利商店推出以玫瑰卡綁定My FamiPay在全台全家便利商店消費，免登錄即可享最高8.3%刷卡金回饋，且今年的回饋期間更是從以往的單日延長為兩周，活動期間從8月3日至16日，讓寵愛玫瑰女生小確幸得以綿延。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，台灣便利商店密度高，且商品種類齊全，服務多樣，可滿足消費者各式各樣的消費需求，在另一方面，近幾年行動支付崛起，依據資策會調查結果顯示，2018年行動支付發展較快的使用場域中，以「便利商店」成長75.6%最為快速，其次是量販店的42.5%；

台新銀行為了寵愛玫瑰女生，特別在今年83玫瑰女生節結合便利商店高密度及行動支付便捷的優勢，推出優惠回饋活動。