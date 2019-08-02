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京城銀7月稅前盈餘5.59億元 稅前EPS 0.49元

2019-08-02 16:22經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

京城銀行（2809）今（2）日公告7月自結稅前獲利5.59億元，每股稅前盈餘（ EPS）0.49元，較去年同期成長10%，累計今年前七月稅前獲利為14.62億元 ，稅前EPS 1.28元。

京城銀表示，綠能29.1億元債權已全數打銷，未來不再影響全行營運；若排除一次性打除綠能呆帳影響，今年前七月整體獲利仍保持年成長表現，全行長期營運維持穩健成長。

京城銀行綠能
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