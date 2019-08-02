開放純網銀變通通有獎？費鴻泰批金管會拚選舉

2019-08-02 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



去年4月金管會主委顧立雄拍板確認要開放牛2家純網銀，最後2家變3家，立法院國民黨黨團今舉行記者會，立法委員費鴻泰在臉書指出，國內不是已有銀行數量過多的問題嗎？台灣現在的實體銀行難道沒有網路交易嗎？質疑金管會在拚選舉。

費鴻泰指出，金管會曾說，引入「2家」純網銀是要造成鯰魚效應，讓既有的30多家傳統銀行如同沙丁魚般，看到鯰魚放進來了，也就跟著動起來， 但如今結果看來是「2條鯰魚不見了，只剩下3條觀賞用的金魚」。

費鴻泰說，陳水扁第二任任期內推動二次金改，當時遭受外界諸多質疑，事後也證明陳水扁就是要圖利特定銀行。在純網銀執照還在評選的過程中，今年6月10日，也就是公布評審前一個半月，蔡英文總統竟然率領經濟部官員參訪LINE，毫不避諱，難怪最後「兩家變三家」，全部皆大歡喜。

費鴻泰指出，金管會公布評審前，就有人透露第三家純網銀關說的人最多，在壓力加高的情況下，最終金管會「大放送」讓三家全部通過，「這是我目前聽到，我都不敢相信的理由。」