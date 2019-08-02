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路透：鴻海正為大陸廣州2771億面板廠尋求買家

企業獲利佳 那斯達克後市可期

2019-08-02 12:58經濟日報 記者王皓正╱即時報導

聯準會（Fed）降息在即，有利於股市走揚，美股三大指數上周再創歷史新高，統計今年以來截至7月26日，NASDAQ指數已上漲25.5%，領先S&P500指數20.7%、道瓊指數16.6%。

富邦NASDAQ-100基金（股票簡稱：富邦那斯達克、股票代號：00662）經理人楊貽甯表示，近期美國總經數據穩健，基本面無虞，配合降息題材下，美股漲勢仍可期，建議投資人仍可布局富邦那斯達克 ETF。

6月美國非農就業人口新增22.4萬人，意外大幅優於市場預期，且較上月明顯回升。根據FactSet 表示，截至上周23日為止，已有超過15%的S&P 500 指數成分股企業提出第2季財報，且在這些公司中，約78.5%的公司盈利優於預期，顯示基本面無虞，美股漲勢可期。

楊貽甯也觀察市場對美股今年與明年之營收及盈餘的預估，仍呈現增長，尤其是NASDAQ-100指數，今年每股營收預估為2,252美元、每股盈餘預估為361美元，每股營收及每股盈餘明年更分別成長至2,447美元、408美元，顯示企業獲利前景持續看好，股市仍有上揚空間。

此外，FED主席鮑威爾表示，對全球經濟成長與美國通貨膨脹長期低於FED目標2%表示憂心，態度大幅偏鴿。市場目前也已預期，7月底美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）的利率決策會議將做出降息決議。

根據聯邦資金利率期貨資料推算，有77.5%的機率降息1碼、有22.5%的機率降息2碼，看來Fed再度啟動降息寬鬆資金之路，已經是市場共識，差別在於利率的下調速度有多快、幅度有多大。楊貽甯認為，未來在美國FED採取降息政策、且全球主要央行亦跟進採取寬鬆政策下，更有利於股票資產表現。

楊貽甯建議，看好美國科技股及FAAMG等龍頭公司未來發展的投資人，可選擇富邦NASDAQ，交易最為方便，且可聚焦於高成長的新產業，同時掌握產業獲利成長及市場主流趨勢。

此外，儘管近期受風險事件干擾或有波動，投資人仍可透過富邦NASDAQ正2或富邦NASDAQ反1，作為槓桿操作的工具，伺機進場布局以掌握後市行情，有機會獲得相對亮眼的報酬表現。

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