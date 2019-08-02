擔心老年失智風險 保單分期付最少規畫10年以上

2019-08-02 12:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



據台灣失智症協會的推估資料指出，台灣失智人口約28萬人，平均每84人中即有1人是失智症患者，預估失智人口將不斷向上攀升，衍生的長期照顧、費用準備議題也被高度重視。

據富邦人壽與商周集團、世新大學民意調查研究中心攜手執行的「失智症病識感與準備度全台大調查」顯示，雖然大多數受訪者擔心自己未來面臨失智風險，但僅有18％的人已開始準備照顧費用，尤其是離失智長照風險較近的40世代，已開始準備者不到15％，等於每3名40世代中，就有2人未準備；詢問受訪者想用什麼方式準備照顧費用，最多人選擇存款(75％)，其次是商業保險（48.93％）、基金或股票（19.62％）。

此外，有近八成（78.7％）受訪者表示，若不幸失智，希望商業保險能提供每月或每年給付的分期保險金，讓自己更安心。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，國人高度重視與擔心失智風險，因失智而產生的每月照顧費用，對失智症家庭帶來不小經濟壓力。建議可依個人需求，及早規畫相關保單，不同族群依需求選保單，分期給付保險金是基本必備條件。

陳俊伴說，目前市售具「長期照顧」概念的保單有傳統長期照顧險、類長照險（特定傷病險）以及失能扶助險3大類。不論民眾選擇哪一險種，一定要有分期給付保險金項目，因為失智、失能引發的長期照顧是一場漫長抗戰，分期給付保險金正是被照顧者與家屬安心渡過漫長之戰的關鍵，在投保時，應考慮給付頻率、給付金額與給付時間3大面向。

考量失智、失能產生的每月照顧費用，例如聘請外勞或是入住養護中心，費用多為按月給付，因此建議分期保險金的給付頻率應以每月給付為主，減輕照護家庭的經濟負擔。而且每月給付之分期保險金，能聚焦使用於被照顧者身上，降低被人挪為他用，或是管理不善被旁人提前花光的疑慮，達到照顧專款專用之目的。

每月給付的分期保險金該估算多少才合理？富邦人壽建議可依照顧條件來估算，例如申請外籍看護工，一個月基本花費至少2.1萬元，以此推算基本月給付金額至少2萬元以上；但若選擇送被照顧者至養護中心由專人照顧，或是偶有往返醫療機構的交通費用、突發治療費用及生活準備金，金額就需再增加。

另外要提醒的是，若不選擇聘雇外籍看護或送至專業機構，而是由家中某位家屬辭去工作擔任全職照顧者，則應以照顧者每月的薪資損失作為月給付的金額，勿因由家人照顧，而忽略費用支出。

至於給付時間該多久？據統計資料指出，照顧失能、失智者平均約7.3年，因此富邦人壽建議給付期間最好選擇至少10年以上的保單，才能充分支應相關照顧費用，避免發生照顧費用突然中斷、影響家人生計的情況。