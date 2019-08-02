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路透：鴻海正為大陸廣州2771億面板廠尋求買家

運動省保費好潮！外溢保單上半年銷售增逾13倍

2019-08-02 12:32經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

靠運動等自主健康管理可省保費愈來愈受歡迎！各家保險公司也紛紛推出新形態外溢保單搶市。據保險局統計，今年上半年外溢保單初年度保費收入約1億4,855萬元，比起去年同期1,032萬元，成長高達13.39倍。新契約保費件數共1萬3,302件，比起去年同期2,051件，也大幅增加5.48倍。

各業者來看，若從銷售保費收入來看，前三名分別是國泰人壽、南山人壽與富邦人壽。若依新契約件數來看，第一名是南山人壽，第二及第三名則分別是國泰人壽的二款外溢保單。

截至今年6月底，市場上共有8家壽險公司開發21張外溢保單，跟首季比這一次增加了5張新推出的外溢保單。近來各公司頻頻推出新型態的外溢保單，例如近期康健人壽和國泰人壽分別發表新的外溢保單，其中康健人壽推出全台第一張結合癌症與實支實付保障的健康外溢保單，國泰人壽則是業界首創可以家庭合購一起運動省2%的外溢保單，南山人壽5月也推出國內第三張糖尿病患者可投保的弱體外溢保單等。

依外溢保單類型可細分成三類，包括「以運習慣折減保費或增加保額」（簡稱健走型）、「以體況數值折減保費或增加保額」(簡稱健檢型)、「提供其他非現金方式給付促進健康的服務」（簡稱健康管理型）。以近年來市場銷售來看，「健走型」最受歡迎，今年上半年共有11張商品，新契約賣出1,547件，初年度保費收入9,189萬元，比起去年同期的178件、初年度保費191萬元，年成長超過47倍。

件數最多的則是「健檢型」，共8張商品今年上半年新契約件數高達1萬1,754件，初年度保費收入5,664萬元，比起去年同期的1,866件、初年度保費812萬元，件數成長逾5倍，金額年成長近6倍。

至於「健康管理型」銷售情況則一直處於低迷的狀態，目前新壽、富邦有這類外溢保單，但今年上半年兩家公司只賣出1張保單，甚至比去年同期的7張還少。

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