抓住暑假的尾巴！元大銀活動再送大獎

2019-08-02 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



元大銀行帶著鑽金一起飛「城市Shopping Go!」抽亞洲城市來回機票 圖／元大銀行提供 分享 facebook

眾所期待的「帶著鑽金一起飛 神秘機票任你抽」系列最終彈來囉！自6月開始，《元大銀行鑽金生活Fans》臉書粉絲專頁推出一系列夏日特別企劃，第二彈「來去日本看花火」再次獲得廣大迴響，不論是東京隅田川、大阪天神祭還是九州筑後川的花火大會，都各自擁有不同的粉絲群支持，人氣不相上下，元大銀行將在8月中抽出一位幸運兒獨得「台北─福岡雙人來回機票」。

暑假只剩下一個月，元大銀行8月推出最終特別企劃「城市Shopping Go!」，最大獎為某座亞洲城市雙人來回機票，可以在百貨公司或商店街邊吹冷氣邊逛街，逛累了就來個下午茶放鬆一下；元大銀行特別推薦出國搭配海外Shopping神卡─「元大分享黑啤卡」，持卡在海外消費除了享自動分8期0利率外，另再加碼1.5%現金回饋，輕鬆購物無負擔。

即日起至2019年8月31日，只要加入《元大銀行鑽金生活Fans》臉書粉絲專頁，完成活動指定任務，就有機會獲得元大銀行贊助的免費雙人來回機票，讓你省下機票錢，當作購物基金；此外，活動期間凡追蹤元大銀行Instagram官方帳號（@yuantabank），加碼再抽24吋行李箱（飛機輪+海關鎖）。

同時為了迎接8月父親節及七夕情人節的到來，滿足沒空請假帶老爸及另一半出國Shopping的上班族，元大銀行特別與王品牛排合作，即日起至2019年8月31日，元大卡友於王品牛排每消費2客套餐，即款待「普羅旺斯白酒龍蝦」一隻（價值1,276元），讓老爸可以吃得開心，另一半感覺被愛。

還可以透過網路銀行或是行動銀行線上申辦「消費分期」，讓消費者學會理財從聰明消費開始，更有效率的進行線上理財。