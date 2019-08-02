信用卡違約金被超收？金管會訂三大處理 要銀行退錢

2019-08-02 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



針對銀行超收信用卡違約金，金管會要求改善。聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會檢查發現仍有銀行超收信用卡違約金，金管會主委顧立雄今天找來銀行總經理開會，當場要求改善；金管會針對五大態樣，訂出三大處理原則，包括銀行須將2011年4月1日後超收的款項，退還給持卡人等。

金管會去年底發現部分銀行收取違約金，有違反金管會規定不得超三期情況，因此發函要求銀行確實依規定辦理，不得變相超收。

此事引起立委曾銘宗關注，立法院財委會並通過曾銘宗等人提案，要求金管會在今年7月1日前，全面清查各銀行信用卡違約金收取情況。

金管會金檢發現，有部分銀行信用卡違約金的收取方式，與相關規定不符或未妥之處，金管會依檢查發現的問題，並訂定出通案處理原則，並找來銀行總經理，要求銀行改善。

金管會發現的態樣及處理原則如下，在明確與法規規範不合方面，有兩項，包括第一、對當期帳單應繳總金額1,000元以下者，仍收取違約金，與金管會規定不符。

金管會在2011年2月9日就已發布函令規定，當期帳單應繳總金額在1,000元以下者（含1,000元），就不能收取違約金。

第二、兩張卡同一帳單，未繳足最低應繳金額計收違約金時，以二張卡計收。

對發卡機構持有二張以上信用卡的持卡人，每期將所有信用卡消費明細依卡別列印在同一張帳單，並彙整為一個最低應繳金額及應付總金額，持卡人未在當期繳款截止日前繳足當期最低應繳金額時，是依持卡數計收違約金，致持卡人違約一期，卻收取600元以上違約金，與金管會規定不符。

金管會在2011年2月9日函令明訂，對持卡人「當期帳單應繳總金額」逾1,000元者，所收取的第一期違約金，以300元為上限。

金管會訂定處理原則為，發卡機構應從上述函令實施日2011年4月1日起，就超收的款項返還給持卡人。

除此，金管會在去年12月19日發函解釋，要銀行應予避免情形，將要求銀行依這項函示辦理方面。

重點包括第一、以持卡人所付款項沖銷前期最低應繳金額，重新起算違約期數。

發卡機構對持卡人未在前期繳款截止日前，繳足前期最低應繳金額，而計收前期違約金，復就持卡人在次期（也就是當期）繳款截止日前所付的款項，以之抵充（或沖銷）前期最低應繳金額，並重新起算違約期數，致有在持卡人連續違約狀態下（即連續未在各期繳款截止日前繳足各項最低應繳金額），收取超過三期違約金的情況。

第二、以中斷收取違約金方式，再重新計算違約期數。

發卡機構在持卡人連續違約狀態下，以停收違約金方式中斷違約金連續收取期數，之後再重新起算違約期數，致有在持卡人連續違約狀態下，收取超過三期違約金情事。

金管會訂定處理原則為，鑑於上述情形已在去年12月19日函中，以更明確規定違約金收取方式，因此銀行應依這項函示辦理。並應從今年1月1日起，就超收的款項返還持卡人。

另外，對「債務協商失敗或依協商方案繳款後毀諾者」，違約金計收方面。

發卡機構對持人申請債務協商期間（含前置協商及個別協商），停收違約金，但停收一期或數期後，又再度向持卡人收取違約金，加計債務協商前所收取的違約金期數，合計超過三期。

這類案件的處理原則為，考量提出債務協商需求的持卡人已有還款困難，宜減輕其財務負擔，金管會請各發卡機構從今年9月1日起，對債務協商（含前置協商及個別協商）失敗，或在依協商方案繳款後毀諾的持卡人，皆不得再向其計收違約金。