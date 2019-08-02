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又來了！川普：9月1日起對3,000億美元陸貨加徵10%關稅

房市買氣回溫 央行理事提醒該有動作了

2019-08-02 06:02聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

六都會區分別公布108年7月「建物買賣移轉棟數」，較6月平均月增20%，較去年7月平均成長16.7%，買氣回溫。央行密切關注房市發展及銀行放款集中度變化，央行理事表示，從不動產貸款、房價、銀行削價衝房貸等現象來看，央行應在「房價上漲的預期形成前，採行適當措施」。

永慶房屋業管部經理謝志傑分析，6月因受中美貿易戰升溫影響，民眾購屋意願轉趨觀望，六都建物買賣移轉棟數下滑，基期較低。在G20川習會中美貿易戰重啟談判後，民眾對經濟情況重拾信心，在價格位於低檔盤整的階段下，民眾購屋意願逐漸提升，使7月買賣移轉棟數增加。

此外，部分地區7月有大量新成屋交屋的情形，在買氣及交屋的支撐下，六都交易量皆呈現成長的狀態。

觀察今年1-7月，六大都會區買賣移轉棟數平均年增8.2%，六都會區同樣皆較去年同期成長，房市買氣持續回溫。謝志傑分析，中美貿易戰重啟協商，國際緊張局勢稍微放緩，且台灣今年Q2經濟成長率預估達2.41%，顯示景氣逐漸回溫，也提高買房意願。

中央銀行發布6月理監事聯席會議的議事錄摘要，央行數位理事都已經關注到房市變化。

一位理事指出，近期建築貸款及購屋貸款成長率約達7、8年以來新高，新建或中古屋房價雖未明顯大幅上漲，但已持續多季緩慢成長；又近期金融機構開始削價競爭，衝刺房貸現象。央行宜密切關注房地產市場發展，以及銀行放款集中度變化，在房價上漲的預期形成前，採行適當措施。

另位理事則分析，從供給面來看，去（2018）年建物買賣移轉棟數仍較2013年之移轉棟數少近10萬棟，且近年餘屋仍持續累積，加以新推案銷售率不佳，餘屋去化壓力仍高。

這位理事認為，目前房市價漲量增，房市回溫是回復至正常水準，但並非價量的過度膨脹；房貸持續增加，則多屬自住型房貸。至於今年以來商用不動產及工業用地交易明顯成長，則主要受台商資金回流影響。

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