名家觀點／純網銀如何避免贏家詛咒？

2019-08-02 00:55 經濟日報 葉銀華



金管會宣布發放三家純網銀執照，並期許帶來「鯰魚效應」。三家純網銀籌設團隊雖然都拿到執照，但未來也必須要活得下去，才能發揮效應帶動創新，這三家純網銀如何避免贏家詛咒，將面臨四大挑戰。

第一，純網銀的基礎薄弱。因國內市場太競爭，ATM太發達，生活又方便，使得純網銀發展的基礎薄弱，像電子支付、網路理財等都剛起步，在此基礎下純網銀要長大相對辛苦。

以1990年代初期新銀行開放來看，未來三家純網銀是否都能存活下來，可能要打個問號。新銀行開放設立有16家拿到執照，後來陸續賣掉、被接管，現在剩下不到三分之一；若再扣掉想出售者，存活下來的更是少數。

第二，台灣純網銀的客戶在哪？雖然這三家的母公司都有目標客群名單，例如電信客戶、社群媒體使用者、電商平台客戶等，但電信客戶如何轉變成純網銀客戶，中間有很大的bug在，使用手機時收到純網銀商品的訊息，為何就會變你的客戶？韓國純網銀K-Bank也是電信公司設的，但至今未賺錢。

LINE有LINE Pay，但如何導向純網銀平台？樂天有電商平台，但台灣消費者跟日本有別，目標客群鎖定30到50歲、喜歡日式金融服務、電子商務平台有興趣者，而又能成為其客戶者，夠不夠支撐一家銀行？

尤其不少年輕人或「信用小白」，在意的是低手續費、高利率，只要哪邊好就跑過去，純網銀的客戶忠誠度低，業務一推出，很容易被跟進，都是挑戰。

第三，純網銀跟現有數位銀行的差別是什麼？2018年底數位存款帳戶排名第一的台新銀行Richart有77萬戶，第二名王道銀行O bank有31萬戶，第三名的國泰世華Koko bank有24萬戶。數位銀行業務可能仍在虧損階段，但這三家銀行是虛實業務都有，數位銀行是他們的副牌，還可透過實體分行推廣，純網銀又如何與之區別？

第四，純網銀不用實體通路，但系統、資安及行銷費用都很大，可能會遇到第一次增資，增資不是問題，但大股東會問，錢投下去效果呢？若有效果當然繼續投，但怕的是無底洞，畢竟這些大股東背後也有其他股東。

純網銀要活動力強、活得夠久，定位很重要。現在傳統銀行推出的數位銀行業務，也有網路戶、存款、小額信貸、理財，純網銀的定位如果是另一個透過網路提供金融服務的機構，就很難存活，連鯰魚效應都不會有。

純網銀必須定位為金融生活與場景體驗的提供者，不只是提供金融服務，而是要將客戶生活綁在銀行，從消費、支付、信貸、投資、理財，進而提供適當的金融服務，才能有高的黏著度。例如今天在阿里巴巴有電商平台、第三方支付、互聯網理財、小額信貸，透過純網銀整合，保險都可以進來。

純網銀若只是透過網路提供金融服務，黏著度低，優惠措施一結束客戶就走了，只會讓市場陷入殺價競爭，淪為負向循環。

純網銀要把大股東客戶及新開發客戶的金融與生活，綁在純網銀與其大股東的網路體系裡，所以客戶群也要夠大，未來我擔心這三家純網銀會有人遇到生存的危機。

當然純網銀開放，可讓主管機關加快數位金融業務開放腳步，也擴大數位銀行業務的發展。因此，我們不能太樂觀看待純網銀未來的發展，但也不能忽視金融科技對銀行經營帶來的衝擊！（本文由交通大學資訊管理與財務金融系教授葉銀華口述、記者邱金蘭整理）