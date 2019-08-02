期交所教戰避險 回響大

2019-08-02 02:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北報導



保險業近年來海外投資水位高，避險需求與日俱增，惟對期貨集中市場運用較少，為增進保險業對於臺灣期貨市場之了解及運用，臺灣期貨交易所昨（1）日偕同壽險公會、期貨公會，與台灣金融研訓院菁業堂合辦「保險業衍生性商品避險實務研討會」，吸引近200位保險業及期貨業者參加。 期交所與壽險公會、期貨公會昨天共同舉辦「保險業衍生性商品避險實務研討會」。期貨公會理事長糜以雍（左五）、期交所董事長許虞哲（左六）、壽險公會理事長黃調貴（右五）、期交所總經理黃炳鈞右三）、期貨公會祕書長吳桂茂（右二）等共同參與。 期交所／提供 分享 facebook

期交所董事長許虞哲致詞時表示，匯率變動對保險業海外投資收益有極大影響，如何因應國際股匯市波動對保險業產生的衝擊，提升避險效率及降低避險成本，以穩定財務績效，是保險業一直以來的重要課題。期交所去年積極爭取取消股價類期貨交易稅率減半落日條款，有效降低期貨市場交易及避險成本。另為符合法人避險增益需求與國際接軌，期交所也預期將於9月底推出美國那斯達克100股價指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨，讓市場有更多的交易選擇。

期貨公會理事長糜以雍表示，107年台灣壽險業海外投資金額16.3兆，占可運用資金比例達68%，海外投資比例如此高，若遇新台幣升值，將面臨嚴重匯兌損失，若能透過期貨集中市場及店頭市場提供符合保險業避險及增益需求的衍生性金融商品交易，可增進保險業、期貨業發展，創造雙贏局面。

國泰人壽副總經理蔡宜芳指出，在進行以避險為目的衍生性商品交易時，會依據所持有的商品屬性來選擇適合的避險工具，由於壽險業占國外投資部位占比近七成，避險成本會隨美國與台灣央行的貨幣政策波動，須經常性承作換匯及遠匯等避險工具，此外也會運用國外信用違約交換交易（CDS）來規避信用風險。

凱基期貨副總經理許庭禎也提及，歐美法人機構運用衍生性商品集中市場進行增益及避險交易已行之有年，由於衍生性商品資金需求及交易成本低、多空操作便利，不但可以額外增加投資組合的收益，更能有效地規避市場系統性風險的發生。

永豐期貨協理林漢偉則指出，在研擬衍生性商品避險策略時，會受到總體經濟面重大指標變化、全球央行政策方向預測、政府政策的重大改變等基本面，各國利差及市場波動率變化等價格、籌碼面，以及技術指標等技術面的影響，並就期貨及選擇權避險策略進行分析比較。

期交所表示，本次座談針對保險業從事衍生性金融商品相關法令改善及開放期貨信託基金納入投資型人壽保險契約交易範圍提出建議，期望透過保險業、期貨業、主管機關及學界代表緊密交流，促進保險業及期貨業的共榮發展。