壽險公會選舉 國壽今晚發布二點澄清聲明

2019-08-01 19:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



針對台灣人壽副董許舒博指國泰金在壽險公會選舉中，有要求壽險公司交出選票，委託大型壽險公司投票，以確定自家的票數，似有不公平競爭等語，國泰人壽晚間發布二點聲明稿，指「明顯與事實不符」，且必定會遵循相關選舉規則。

國泰人壽表示，經查壽險公會理監事選舉是由各會員公司指派會員代表共計86名，於會員代表大會現場投票選出21位理事、7位監事。每一會員代表有一選舉權，且選舉人應『親自』領取選舉票、在指定之場所圈寫選舉票，並親自投入票匭，如會員代表當日不能出席大會時，雖得以書面委託其他會員代表，但每一會員代表以代理一人為限，且代理投票之人數不得超過親自出席之半數，斷無將選舉票全都委由特定公司投票之可能。

再者，國壽強調，壽險公會之常務理事是由21位理事以「無記名連記法」互選任7位，得票數多者當選，再由該21位理事從7位常務理事中以「無記名連記法」選出理事長。所有選舉過程均依人民團體選舉罷免辦法等法令規定及壽險公會章程為之，且為無記名方式進行，況各會員代表皆擁有平等發聲及投票機會，顯非一己之力即可操作選舉結果，更無可能由國泰人壽動用業務合作關係影響選舉之情事。

國泰人壽強調，公正、公平、公開之選舉制度，是民主體制之展現，也是每一候選人及選舉人之期盼，國泰人壽除以誠信為核心價值，亦致力塑造遵法之組織文化，必當遵循法令及相關選舉規則。