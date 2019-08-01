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8月保單降息風潮縮小 只剩四家85張調整

2019-08-01 19:34經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

今（1）日最新公告包括國泰人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄等台外幣利變保單都不再降...
今（1）日最新公告包括國泰人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄等台外幣利變保單都不再降息，部份壽險公司如富邦人壽、南山人壽、中壽、三商壽等則是延後一個月才調降跟進。 圖／聯合報系資料照片
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美國聯準會一如預期7月降息，但國內繼4月、6月、7月三次保單連續大降息風潮後，8月利變保單降息範圍明顯縮小，今（1）日最新公告包括國泰人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄等台外幣利變保單都不再降息，部份壽險公司如富邦人壽、南山人壽、中壽、三商壽等則是延後一個月才調降跟進，受影響保單從上月的350張大幅減少至85張以內，但主要利率水準已經沒有再破底。

雖然央行沒有降息，但是今年以來保險公司紛紛率先降息，4月美元保單先降一波，6月國泰人壽、富邦人壽率先調降新台幣幣利變保單宣告利率「做出示範」後，其他公司7月紛紛跟進，甚至7月再範圍再擴及美元、人民幣、澳幣等外幣保單，幅度3~30個基本點不等。（1基本點等於0.01百分點）。過去利率較高的美元保單從年初還有近4％的水準，二度降息後只剩下3.5％。

今日各家公司再度公布8月最新利變年金的宣告利率，雖然美國聯準會再降息，但為恐影響保單銷售，壽險公司的利變保單經歷四次降息風潮後，似乎已逐漸歇息，8月最新公告，包括龍頭國泰人壽所有利變商品都不再調整利率，其他包括台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽，無論台幣或是外幣利變保單已經都沒有再降息，而富邦人壽因考量澳洲央行連續降息，以及澳洲債市利率持續下滑，所以進行調整澳幣商品宣告利率，降幅0.15%，影響張數為13張。富邦壽強調調降後澳幣宣告利率仍在3.2％之上，較部分同業仍高，且其他外幣計價保單均未調降。

此外南山人壽8月調降宣告利率之保單，主要為美元保單，張數約達40張。而美元保單宣告利率調整，部分同業其實於7月就已先行調降，南山人壽則是於8月才進行調整。

至於調整幅度方面，降幅最大約20百分點，調降後水準約與部分同業相同。中壽8月宣告利率亦調整現售9檔、停售8檔與暫停銷售1檔，共計18檔商品，其中現售台幣利變年金調幅在10~20百分點；澳幣商品調幅在5~15百分點。而三商壽也分別調整台幣、美元及澳幣保單共計14家保單，其中台幣僅1張降0.02%，澳幣1張降0.16%，其他都是美元降0.05%。

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