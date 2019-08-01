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新台幣重貶買外幣保單不划算 投資、傳統型雙衰退

2019-08-01 18:06經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

5月新台幣重挫2.24%，創逾三年半單月最大貶幅。聯合報系資料照
5月新台幣重挫2.24%，創逾三年半單月最大貶幅。聯合報系資料照
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5月新台幣重挫2.24%，創逾三年半單月最大貶幅，加上投資市場不確定因素仍高，金管會今（1）日公布外幣保單最新銷售情況，今年前五月外幣保單新契約保費收入2,475億元，比去年同期衰退17%，其中美元投資型保單持續腰斬，跌幅最大，傳統型外幣及美元保單也續衰退。

金管會保險局副局長張玉煇表示，今年前五個月全體外幣保單新契約保費收入，折合新台幣有2,475億元，比去年同期減少17%，其中投資型有735億元，衰退39%。保險局官員表示，投資型保單衰退原因，主要是新台幣貶值，兌換美元的意願降低，加上投資市場有一些不確定因素，保單消費者保守一些。雖然4月傳統型外幣保單一度轉正，年增將近一成，但是5月在新台幣貶值，加上澳央行連續降息等等，使得傳統型外幣保單再陷衰退循環，較累計前五月銷售1,740億元，年減2%。

在各種幣別方面，銷售量最大的美元保單，前五月新契約保單保費收入68.45億美元（折合新台幣約2,163億元），比去年同期減少22%。去年新台幣一度升破29元，民眾瘋狂搶買美元保單，今年台幣走貶，買美元保單成本相對高，使得美元保單持續衰退。其中投資型衰退最多，前五月新契約保費收入15.85億美元，比去年同期減少49%，減幅略低於前四月的50%。傳統型則有52.6億美元，衰退僅7%，

顯示國際投資市場不確定變數多，民眾對投資型保單相對謹慎。所有外幣與美元投資型銷售最多前三大保險公司，依序是法國巴黎人壽、南山人壽及國泰人壽。傳統型賣最多前三大保險公司，是國泰人壽、新光人壽與富邦人壽。

人民幣保單方面，今年前五月新契約保費收入有人民幣27.15億元，比去年同期大減29%。其中大部分都是投資型，有人民幣25.59億元，大減三成。銷售最多的前三大保險公司，分別是法國巴黎人壽、台灣人壽及南山人壽。人民幣傳統型保單，則前五月有人民幣1.56億元，衰退8%。賣最多前三公司是國泰人壽、台灣人壽及新光人壽。

至於澳幣保單，今年持續衰退，前五月澳幣保單新契約保費收入是澳幣4.82億元，比去年同期減少16%，傳統型及投資型表現兩極。

投資型有澳幣1.61億元，衰退45%；銷售最多的前三大壽險公司，是法國巴黎人壽、國泰人壽及安聯人壽。

傳統型則有澳幣3.21億元，增加13%；賣最多是新光人壽、國泰人壽及富邦人壽。

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