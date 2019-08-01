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央行理監事會議紀錄曝光 理事們已在討論「降息」

2019-08-01 17:25經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行今（1）日公布第2季理監事會議紀錄，全體理事均贊同政策利率維持不變，主要...
中央銀行今（1）日公布第2季理監事會議紀錄，全體理事均贊同政策利率維持不變，主要基於國際經貿前景不確定性高，國內經濟成長動能和緩，通膨展望平穩等考量。 圖／聯合報系資料照片
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中央銀行今（1）日公布第2季理監事會議紀錄，全體理事均贊同政策利率維持不變，主要基於國際經貿前景不確定性高，國內經濟成長動能和緩，通膨展望平穩等考量。不過，會中已有多名理事關注，目前國內利率偏低，未來再降息，是否仍有效果，另外，考量國際經貿不確定性高且起伏大，建議先保留貨幣政策空間，等未來須要時再調整利率，所以贊同利率維持不變。

有位理事指出，目前國內利率已低，未來若美國聯準會（ Fed） 降息，央行宜思考降息的效果。貨幣政策的有效性問題，部分來自利率已低，國內銀行體系資金長期以來寬鬆，部分則反映貨幣政策工具的有效性，未來可思考其他貨幣政策工具的可能性。

另位理事則表示，日本自 1992 年以來數度採行寬鬆貨幣政策及擴張性財政政策，但該國經濟逢反彈之際，多遇不利事件，且存在結構性因素，致僅產生部分效果。

貨幣政策並非萬靈丹，有其侷限性，尤其是全球化之後，貨幣政策的有效性更降低，因此貨幣政策應與財政政策及結構性調整搭配運用才有效果。

其中，有位理事表示，美中貿易衝突對國內景氣帶來很大的不確定性，在當前及未來物價均穩定的情況下，央行宜維持政策利率不變，採行寬鬆貨幣政策；並持續協助廣大的中小企業融資，發揮安定的效用。

另位理事認為，考量當前國際經濟情勢存在諸多不確定性，國內經濟情勢傾向低迷，以及主要國家大抵維持政策利率不變的情況下，宜靜觀其變，故贊同維持利率不變。

有位理事支持利率維持不變，並表示國內產出缺口擴大，通膨緩和，加以美國及其他主要國家均未調整利率，央行則無理由先行調整利率。

台灣為小型開放經濟體，國際資金自由流動，國內貨幣政策的變動將影響新台幣與主要貿易國間匯率的穩定；因此，制定貨幣政策宜密切關注美國及主要競爭對手國的貨幣政策走向，及其匯率變動情形。

另一位理事則表示，自上次理事會議迄今，國內經濟成長相對穩定，物價亦平穩，加上國內外不確定性增加，故無調升政策利率的理由；國內利率已在低檔，若再調降政策利率，激勵經濟效果不佳，沒有降息的理由。目前維持政策利率不變為最佳決策。

有位理事亦贊成利率暫時維持不變，主要考量國內外經濟金融情勢的不確定性，國內經濟動能不足，產出缺口負值仍在擴大，以及當前通膨溫和，未來通膨展望亦屬穩定，故無升息的理由。至於降息，基於美國及主要央行仍在考量，央行宜俟機而動，視未來發展再做決定。

另一位理事則指出，下半年國內經濟成長率將逐季回升，但主要機構預測全年經濟成長率僅約 2%，此經濟表現將不足以支撐升息。但目前亦無調降利率的必要。

多位理事均贊同政策利率不變之同時，也表達未來貨幣政策考量因素之看法。

其中，有位理事指出，貨幣政策對短期景氣的影響，實屬被動的情況，端視廠商投資、財政政策等實際支出而定。日本央行自 1992 年以來，考量經濟不景氣，維持寬鬆貨幣政策，惟 30年來經濟仍未改善；顯示貨幣政策短期效果不佳，長期低利率則恐有不利影響。因此，央行決策過程，宜同時考量短期因素及觀察長期因素。

另一位理事亦認為，全球金融危機以來，主要經濟體採行量化寬鬆（QE）政策，利率維持低檔，致貨幣政策在面臨短期經濟波動時無法發揮效果；惟不可能一直維持低利率，貨幣政策仍需由長期觀點思考。有位理事表示，長期之經濟成長預測的變動，是思考貨幣政策決策的重要方向之一。

有位理事指出，自 2008 年以來，低利率已成全球現象；未來Fed可能降息，央行制定貨幣政策宜考量對民間消費及超額儲蓄的影響。

另一位理事則表達，央行制定貨幣政策，是衡酌產出、物價及國內外經濟金融情勢變化，難以針對特定族群而調整利率政策。要提振民間消費，對儲蓄者而言，宜由提高其薪資所得及提升儲蓄報酬率兩方面著手，方易見到成效。

就提升儲蓄報酬率而言，國人資金多配置在低風險的存款及保單，可藉由加強金融理財教育、提升政府退休基金的報酬率與促進資產管理產業的生產力等三管道，使儲蓄透過更有效的資產配置，來增加資金收益。

有位理事進一步說明，貨幣政策影響層面大，包括影響消費、投資、跨國資金流動，以及通膨等多個層面。當前政府已推動刺激景氣方案，包括產業政策、經濟政策；未來，央行可考慮與其他部會的政策密切搭配，則貨幣政策可能有多一點揮灑的空間。

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