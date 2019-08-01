7月ETF交易賽進步獎 大慶證奪冠

2019-08-01 15:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



圖為大慶證券台北總公司。圖／擷自Google Map 分享 facebook 由證交所、券商公會和投信投顧公會共同舉辦的「108年度證券商ETP交易及造市競賽」已進入競賽中段。證交所統計，7月份ETF進步獎前三名，分別為大慶證長榮分公司、台灣中小企業銀行豐原分公司、以及第一金證券華江分公司，各可獲得10萬、5萬和3萬元獎金。

證交所表示，本次競賽將持續進行到9月30日，未來還有2個月的ETF進步獎，及ETP交易競賽的六大獎項、台股ETF造市獎，等著證券商來競逐。鼓勵各證券商努力爭取榮譽。

證交所指出，ETF進步獎為證券商於競賽期間，每一月份與前一月份ETF交易金額的成長比率排名，主要目的是表揚超越前月水準的證券商。

7月份ETF進步獎的得獎證券商表現維持亮眼，以大慶證券長榮分公司成長1,100%奪冠，其次台灣中小企業銀行豐原分公司和第一金證券華江分公司各繳出594%、587%的成長比率，名列第二和第三。

至7月31日的競賽成績，ETF貢獻獎和ETF國際獎，則由凱基證券台北分公司暫居首位；台股ETF揚升獎、ETF比重獎及ETF客戶獎分由元大證券經紀部、永豐金證券潮州分公司以及新光證券暫列第一。

另外，ETN貢獻獎、台股ETF造市獎由富邦綜合證券台北分公司和合庫證券，暫時領先。