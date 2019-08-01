壽險公會選舉蔡宏圖親操刀 許舒博控不公平競爭

2019-08-01 15:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



台灣人壽副董事長許舒博。 記者陳怡慈／攝影 分享 facebook 壽險公會理事長即將改選，此次戰況激烈，傳出國泰金由董事長蔡宏圖親自操刀，全力支持旗下國壽董事長黃調貴拚連任，但同樣有意參選的候選人、台灣人壽副董事長許舒博今（1）日出面指控，國泰金要求其他某壽險公司「交出委託選票」以防跑票，似有不公平競爭情事，他呼籲「應公平、公正，且讓各壽險公司能平等取得一席理事。」

壽險公會與國泰人壽方面則回應並無此事，表示「怎麼可能有辦法逼任何一家壽險公司交出選票」，否認有在選舉中動用資源壓力強徵委託書的事情。

壽險公會將在8月30日進行改選，由現任理事長、國泰人壽董事長黃調貴對上前任理事長許舒博。許舒博表示，目前公會成員22家壽險公司中，他已自己逐一拜訪過19家壽險公司爭取支持，正在安排第20家，他強調自己是「單槍匹馬」競選，背後既沒有財團，亦沒有任何勢力支持，即便台灣人壽母公司中信金控，許舒博強調自己也只有向金控報備，並沒有爭取資源協助，但他過去任壽險公會理事長的經驗，無論大小公司，有困難一律一視同仁。

但此次屆選舉似乎有不公平競爭情事，許舒博表示，國泰金控傾集團力量由董事長蔡宏圖親自操盤，並動用長期合作的業務合作關係，要求各壽險支持，有中小型壽險私下表示「壓力很大」，昨更有某一家本土壽險表示，國泰要求其將三張選票交出，委託大型壽險公司代為投票，以免跑票。

同時選前也傳出此屆公會選舉將會推出「副理事長」的新職務，由新壽副董事長李紀珠取代原新總經理蔡雄繼的代表人名單，據了解，是公會規畫將來由李紀珠出任新一屆壽險公會副理事長，亦是國壽換取新光人壽支持之舉。

許舒博說，公會「真的要以德服人，不能以利服人，否則以後公會將難以運作。」他拜訪各公司，許多公司尤其是中小型外商壽險，都希望爭取能有一席理事，在公會裡有發言權，但三年前如安聯人壽、友邦人壽就被排成監事，但有大型壽險公司卻有二席理事，在這屆應改變此情況。

許舒博強調，壽險業未來要接軌魔王會計IFRS17，是極大的挑戰，還有要爭取差異化管理，都需要公會凝聚各公司共識，且要照顧到各家公司的差異及利益，他這次出馬角逐壽險公會理事長，即是希望扮演業者與政府間的橋樑。