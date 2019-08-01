純網銀來了誰才是最大的鯰魚？ 金管會面臨三大挑戰

2019-08-01 13:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



純網銀放榜了，金管會政策決定三家都上，並期許純網銀能帶動創新，發揮「鯰魚效應」，而鯰魚要活得夠久，才能激弱變強，產生作用，接下來不但這三家要面對生存考驗，監理機關也將面臨不小挑戰。

金管會公布純網銀許可設立名單，沒有「幾家歡樂、幾家愁」，而是「皆大歡喜」，然而放榜隔天，股價並沒有出現全面慶祝行情，部分金融股股東的股價甚至下跌。

畢竟純網銀設立初期須投入相當大的成本，金管會預估損益兩平至少要三到五年，純網銀拿到執照，也是考驗的開始。

對金管會來說，放榜結果，沒有「為何誰上、為何誰不上」的紛擾，撇開專業面考量，或許三家全上是最佳策略，但不管市場上有各種政治面傳聞，或「二家變三家」的真正原因為何，對監理機關來說，名單公布了，挑戰才剛開始。

接下來，金管會將面臨的挑戰，包括第一、純網銀都是線上業務，資安一旦出狀況，將無法維持金融機構最基本的「營運不中斷」，從未檢查過純網銀的金檢人力，未來在資安相關專業的提升，將是新的挑戰。

第二、在日常監理上，除資安問題外，流動性管理也必須更快速，利益衝突的防範，也是另一挑戰。

純網銀線上業務等於24小時運作，存戶手指一按，資金就移出，監理機關對純網銀存放款等變化，必須即時掌握並迅速因應。

除此，三家純網銀除樂天國際外，另兩家背後都有不少銀行大、小股東，這些銀行股東將指派董事到純網銀，金管會雖要求須派外部人，但被銀行指派到純網銀的董事，依舊可以將純網銀相關訊息告訴銀行，未來在個案監理上如何防堵利益衝突，是新的挑戰。

第三、因應純網銀開放，金管會已陸續放寬資料委外、線上業務限制，純網銀全是線上業務，主管機關未來在數位金融業務等法規限制上，必須趕上純網銀發展趨勢，若綁太多，純網銀就難以施展。

法規的鬆綁，對金管會是更大的挑戰，如果限制太多，純網銀無法展現活動力，鯰魚效應也就出不來。純網銀來了，能否帶動創新及相關產業發展，最大的鯰魚恐怕是金管會自己。