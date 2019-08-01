美中和談及聯準會降息 BEI市場指數重回樂觀值

2019-08-01 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美中重啟貿易談判、市場對下半年美國聯準會降息預期升高，加上台股逢除權息旺季，國內銀行業者對未來一季對台股維持審慎樂觀的看法，使7月BEI市場面指數達50.8，回升14.41%，重回樂觀值。在經營面指數也同步升高下，帶動BEI綜合指數分數提高至60.6。

BEI是調查銀行高階主管對未來3個月銀行業經營狀況，及金融市場環境變化的預估。BEI由經營指數及市場指數組成，前者調查銀行業對營收、人員、風險等經營面的看法，後者則調查銀行業對利率、股匯市及房市等的預估。50是景氣榮枯分水嶺，大於50代表樂觀，小於50代表悲觀。

金融研訓院表示，美中恢復貿易談判及聯準會下半年預期續降息，市場面信心回溫。聯準會降息效應加上《資金匯回條例》通過資金持續回流，銀行高階主管對新台幣走勢看法明顯轉為升值。

在經營面上，金融研訓院指出，受惠於台股表現穩定、資金匯回專法通過、台商海外資金回台投資、日韓貿易戰可能產生的轉單效應，以及6月國內銀行新承作資本支出與周轉金貸款金額均成長，銀行業者放款意願增強，金融交易業務獲利穩定，海外業務獲利明顯成長。

金融研訓院表示，美國聯準會降息進程、英國無協議脫歐可能性、美中重啟貿易談判、日韓貿易戰影響、台商境外資金回流動向，以及國內純網銀與開放銀行的進度，是國銀高階主管對未來財經情勢的關注重點。