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中壽獨家開發16種動物性格特質選才 募員增七成

2019-08-01 12:44經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

中壽獨家開發出16種動物性格特質的大數據選才模型，幫助新人找到合適發展模式。大幅提升觸及量，新人招募上也較去年同期成長超過七成。

中壽人員招募有大數據來幫忙，16種動物性格特質的選才模型，不論是直率果斷的獅子、樂於合作的大象或是認真勤奮的海貍，都能根據不同動物性格的優點與盲點，找到適合的發展模式，並結合國際知名教育機構及顧問公司發展出專屬的業務銜接訓練課程，提供科學化、系統化學習環境，讓新人適才適所地融入業務工作，取得成功並建立自信，增加定著率。

中壽表示，許多同仁表示，大數據選才模型是拓展增員的利器，16種動物性格是接觸保戶及增員對象時很好的話題，能引起興趣進而有機會向他們說明中壽的優勢，截至今年上半年已發送近10萬封動物性格適性測驗，回收近八成，大幅提升觸及量，新人招募上也較去年同期成長超過7成。

中壽總經理黃淑芬表示，金融消費型態從實體位移到數位，不變的是對保戶的尊重與關懷，中壽轉型是藉由數位創新及科技輔助，具體落實保險的核心精神。

AI在中壽有另一個詮釋，就是Agent Intelligence（業務智能），透過科技賦能讓服務能夠貼心地走在客戶前端，充分體現愛與關懷的保險本質。

中壽推動轉型，打造數位行動業務菁英。 圖／中壽提供。
中壽推動轉型，打造數位行動業務菁英。 圖／中壽提供。
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中壽大數據保險
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