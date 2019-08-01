國泰世華銀發布無現金五大洞察 行動支付最具影響力

2019-08-01 10:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會7月底公布首波純網銀名單，說明未來數位金融將引領台灣邁向無現金社會。國泰世華銀行針對數位用戶進行大數據分析，公布「國泰五大無現金關鍵洞察」，發現超過50%的數位客戶偏愛行動化服務，而轉帳、繳卡費、換匯不僅是用戶的「常用三寶」，其中90%以上的非約定轉帳交易、近75%的信用卡費繳交皆以行動裝置完成交易。

國泰世華也發現「行動支付」已不只停留在認知階段，超過一半的數位用戶曾使用「行動支付」功能，高達85%熟悉該功能的數位資深用戶更是身體力行，實際使用行動支付無現金生活。

因應客戶需求與無現金交易普及化，國泰世華銀行持續優化並推出APP繳費繳稅、無卡提款及手機號碼轉帳等數位與行動金融服務，加碼推出系列「口袋人生」優惠回饋，服務更完善便利，也讓YouTuber蔡阿嘎體驗國泰的數位服務後直呼自己成為「全台灣最快的男人」！

國泰世華銀行針對行內使用網路銀行的數位用戶，透過大數據分析動態和使用行為，並以問卷調查後，發現五大洞察：

一、數位行動金融服務快速成長，用戶更「黏TT」。全行數位用戶超過5成偏愛行動化服務，轉行動化動能兩年成長20%人數，顯示行動化趨勢銳不可擋。行動用戶每月使用頻率與平均登入次數也逐年活躍，可見行動裝置與用戶建立更直接的關係，互動黏著高。

二、數位用戶「常用三寶」轉帳、繳卡費、換匯。數位用戶三大愛用的服務為轉帳、繳卡費、換匯。其中以轉帳（含約定與非約定帳戶）而言，數據顯示90%以上非約定轉帳、近75%的信用卡費透過行動裝置完成與繳交，而兌換外匯則多透過電腦進行交易，顯示隨著不同需求與目的，用戶也會依自身需求選擇不同的登入載具。

三、資深上班族女性多習慣電腦交易，35歲以下則偏愛行動化服務。使用電腦交易的用戶樣貌偏女性居多，其平均年齡落於31至45歲間，平均資產較高且擁有金融產品也相較多元，如外幣存款、基金、信貸或保險等。此描繪的客戶樣貌，推判為出社會後工作一段時間的資深上班族，習慣以電腦為主要金融交易途徑；習慣使用行動交易的用戶則是男女比例平均且多為35歲以下，特別是KOKO APP用戶，20至35歲族群更占7成以上。

四、電腦交易多為特定目的，行動化服務更深入日常生活。透過電腦進行金融交易的高峰時間多落在每周一上午，以及每周二至五下午的工作時間，交易金額較高且明顯規律，可能多為特定目的。

而行動交易多為小額且時段較為分散，顯示行動裝置確實使金融服務更加深入用戶日常生活與消費。舉例來說，使用KOKO APP交易高峰之一為周間午休時間（中午12時至14時），金額以百元交易居多，推判為上班族與其同事中午一同用餐後，透過KOKO好友拆帳功能，轉款給先墊款的同事。

五、數位客戶普遍熟悉數位金融服務，「行動支付」最具無現金影響力。根據問卷調查發現，「行動支付」、「線上申辦信用卡」與「數位存款帳戶」是最為客戶熟知的數位金融服務，認知率皆超過九成以上。