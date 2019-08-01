新聞解析／純網銀陰謀論起 成《唐吉訶德》的風車

2019-08-01 09:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



純網銀牌照放榜，從「兩家變三家」意外吹皺一池春水，市場上耳語、傳言紛起，金管會更成了流言蜚語的最大苦主，啞巴吃黃蓮。這些流言蜚語以陰謀論視之，好像說得通，但這也正是陰謀論的特色，無論何種闢謠，陰謀論都可被「有心人士試圖掩蓋真相」一語帶過，信者恆信，弔詭地成了《唐吉訶德》中打不倒的風車。

持平而論，流言所提的「國票金沒有銀行與消金經驗，但日本人主導下，國票等於是幫助樂天進攻台灣」，乍看之下似乎有道理，但進一步思考，卻是疑點重重。

首先，歡迎外資投資台灣向來歷朝政府樂見，為了避免成立一家新銀行帶來的市場衝擊，根本是明朝末年的「鎖國政策」再現，此言論更是凸顯了某種「拒絕海外人才或外資來台」的井底之蛙思維，因害怕自己無法與海外技術、人才相比，寧願讓台灣就此與國際之路擦身而過，而沒有理解到歡迎外資來台投資，台灣能從中學到國際經驗、國際技術。這點相較積極歡迎外資進來的新加坡，差距甚遠。

外商銀行高層也直言，台灣人才其實能力佳，但與中國、香港人才最大的差別，就是不夠國際化，眼界不夠寬廣，這無法怪罪台灣人才，因為台灣過去總是傾向鎖國，對於有意來台投資的外資，常常寧願先為其貼上標籤，而不去整體分析其帶來的投資，究竟是真是假？是好是壞？對台灣是不是利大於弊？

國票金之所以是首家向金管會建議引進純網銀來台，原本就是為了「要取得進入銀行業務門票」，更對於其原本的票券業務更有加分的效果，是國票金發展藍圖中不可或缺的一塊，流言直接暗示國票金棄甲曳兵，與實務發展並不相符。佔了49％股權的本土金融業，會完全對日本人言聽計從，也是蔑視台灣這些年來在公司治理上的進展

人才部分，許多中大型金控高層都稱讚，台灣的工程師與資安人才濟濟，並不輸給日本等海外人才，甚至海外許多國家捧大錢來台挖角台灣工程師、資安人才，年輕人如果夠了解，是不需要過於看扁自家國家科技人才能力。

再來，流言也疏忽了台灣金融機構持續轉型商業銀行的歷史。

國票金控原本是台灣唯一一家沒有銀行的金控，以票券業務為主，當時與台灣工銀、開發金是國內少見沒有子銀行的金融業者。

早在七年多前，兩家工業銀行為了轉型取得商業銀行業務，積極尋求轉型，與當時的金管會接洽轉型方法，最終開發金靠併購當時的萬泰銀取得銀行執照，台灣工銀則是提出轉型商銀相關規劃，才終於獲准轉型商業銀行，出現現在的王道銀。

國票金控過去則曾遵循金管會建議，要透過併購取得商銀執照，但與三信商銀合併案最終告吹，當時各家有意出售的商業銀行開價又過高，嚇退許多有意併購中小型銀行的業者。

爾後，隨著金融科技時代吹起，銀行分行價值下滑，國票金控更發現日本早在2000年發展純網銀，前往日本勘查，並花了一年時間說服日本樂天，再與金管會建議引進純網銀來台。