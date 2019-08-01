親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

組黨理念親說明 柯文哲：以台灣為民以民眾為本

MLB／731大限最震撼交易 太空人補進葛蘭基

Fed降息1碼 新台幣開盤貶值7.4分

2019-08-01 09:32經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（1）日早盤以31.170元兌1美元，貶值7.4分開出。

美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，但由於Fed主席鮑爾在會後的言論卻「非常中性」，暗示並非打開長期降息循環大門，美元指數聞訊後應聲大漲，攀升至98.88。

美元走強，亞幣今日上午走弱，韓元早盤來到1191附近，新台幣則是開盤明顯下跌，盤中貶幅一度拉大到8.4分，現為新台幣31.152元兌1美元。

美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，新台幣開盤貶值7.4分。 記者陳柏亨攝影
美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，新台幣開盤貶值7.4分。 記者陳柏亨攝影
分享

新台幣降息
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

新聞解析／純網銀陰謀論起 成《唐吉訶德》的風車

2019-08-01 09:59

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:59

監理沙盒實驗 基金互換可省兩道手續費

2019-08-01 00:44

「好享退」11萬人報名 彭淮南、顧立雄也參加了

2019-08-01 00:37

富邦金獲殊榮 入選財星500大企業

2019-08-01 00:35

玉山金攜台大 成立AI金融科研中心

2019-08-01 00:34

財經觀點／科技業跨界金融 雲端正在釀風暴

2019-08-01 00:10

App黏住用戶 金融業擴大行銷

2019-07-31 23:38

銀行帳戶綁LINE 優惠多

2019-07-31 23:38

喝星巴克 LINE Pay回饋21％

2019-07-31 23:38

基富通「好享退」 11萬人捧場

2019-07-31 23:19

基金換基金 准進監理沙盒

2019-07-31 23:15

「好享退」退休投資專案 兩個月內要完成開戶

2019-07-31 23:15

兩創新實驗案進監理沙盒 過關

2019-07-31 23:13

央行增加再貸款額度500億元支援中小銀行

2019-07-31 19:15

詹家姐妹拜會蔡明忠 分享勇奪溫網金盃喜悅

2019-07-31 17:41

台灣人壽與高雄榮總合作區塊鏈理賠有成

2019-07-31 15:58

Fed降息在即 顧立雄：資金將向新興市場移動

2019-07-31 15:27

預期兩年內難併入開發 中華信評調升中壽評等

2019-07-31 15:10

賀鳴珩當選券商公會理事長 衝3大

2019-07-31 14:40

美元定存7％ 最低只要1000美元就可以存

2019-07-31 06:13

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53

富邦金控 連兩年入選《Fortune》全球500大企業

2019-07-31 16:41

監理沙盒實驗再添3案！基金間互換最快年底上路

2019-07-31 15:00

新光銀行帳戶連結LINE Pay一卡通 最高享星巴克21%回饋

2019-07-31 09:00
看更多

熱門文章

思薇爾驚傳倒閉？勞動局訪視：公司大門緊閉、無人進出

2019-07-31 14:39

國產泳裝思薇爾驚傳倒閉！ 內衣系列不受影響

2019-07-31 14:29

重整遭駁回、緊急處分到期 華映陷解散危機

2019-07-31 12:16

郭台銘投資 廣州超視堺第10.5代線點亮

2019-07-31 15:04

預期兩年內難併入開發 中華信評調升中壽評等

2019-07-31 15:10

遠高於預期！主計總處：Q2經濟成長2.41%

2019-07-31 16:20

3M：資遣員工與申請育嬰假無關

2019-07-31 14:19

七工商團體 喊凍漲基本工資

2019-07-31 23:41

「卡」現金回饋6% 你要這樣拿

2019-07-31 14:38

中華電5G 2022大投資

2019-08-01 00:04

Fed降息在即 顧立雄：資金將向新興市場移動

2019-07-31 15:27

華映債權銀行 喊強制執行

2019-07-31 23:22

美商員工控訴 請育嬰留職停薪遭資遣

2019-07-31 11:20

觀光大拚戰 林佳龍火速推秋冬遊獎勵

2019-08-01 01:33

禾聯碩、釩創及天鉞 打造Apple Homekit智慧家庭

2019-07-31 19:24

經濟解析／綠打台美增溫、統獨牌 陸限縮自由客因應

2019-07-31 17:59

AirPods熱賣 英業達接單滿載

2019-08-01 01:57

陳良基宣布召開科技策略會議 選前擬策略給新政府執行

2019-07-31 10:37

龔明鑫：台灣改善五缺問題 已走過最缺電時刻

2019-07-31 19:22

監理沙盒再通過3案 基金互換免贖回年底上路

2019-07-31 16:32

基富通「好享退」 11萬人捧場

2019-07-31 23:19

繼承存款繳稅 可多數決

2019-08-01 02:54

台商回流沒電可用？沈榮津：2025供電餘裕近400億度

2019-07-31 21:43

名家觀點／全球5G競技 看見三個機會

2019-08-01 00:24

純網銀統統有獎 中華電、國票金小漲慶功

2019-07-31 12:34

北富銀迎戰純網銀推筋斗雲智能決策系統 可與電商合作

2019-07-31 17:42

聯發科攻5G 推第二顆單晶片

2019-08-01 01:57

中鋼運通增新運力 台船將交付1艘20.8萬噸散裝船

2019-07-31 15:24

泳裝思薇爾疑倒閉 桃園勞動局：待釐清

2019-07-31 22:36

經部預告 店名用疊字、疊詞不設限

2019-07-31 14:38

監理沙盒實驗再添3案！基金間互換最快年底上路

2019-07-31 15:00

浩鼎財務長 詹孟恭辭職

2019-08-01 00:08

中國信託銀行率先同業 打造全渠道數位平台

2019-07-31 18:17

工研院ICT TechDay 六大亮點超吸睛

2019-07-31 10:30

基富通好享退逾11萬人參加 金融圈長官偏好這類基金

2019-07-31 20:52

經濟部同意 三條件下上緯釋出海能風電股權給外商

2019-07-31 19:41

超微本季營運展望不佳 協力廠營運不受影響

2019-08-01 01:57

墨力國際走過破產 新品牌「一芳」全球1500家助翻身

2019-07-31 18:49

全家台鐵店舖將達37間 首度超越小七

2019-07-31 10:59

中山招待所旗袍午茶趴 網紅、旗袍控齊聚一堂

2019-07-31 15:42
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top