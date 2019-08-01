Fed降息1碼 新台幣開盤貶值7.4分

2019-08-01 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（1）日早盤以31.170元兌1美元，貶值7.4分開出。

美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，但由於Fed主席鮑爾在會後的言論卻「非常中性」，暗示並非打開長期降息循環大門，美元指數聞訊後應聲大漲，攀升至98.88。

美元走強，亞幣今日上午走弱，韓元早盤來到1191附近，新台幣則是開盤明顯下跌，盤中貶幅一度拉大到8.4分，現為新台幣31.152元兌1美元。