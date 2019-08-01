親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
純網銀名單出爐
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

獨/與大陸艦艇擦撞的「友泰一號」貨輪 已平安返回金門

富邦金獲殊榮 入選財星500大企業

2019-08-01 00:35經濟日報 記者葉憶如／台北報導

富邦金控再次榮獲世界級肯定。美國《財星Fortune》雜誌上周公布2019全球500大企業，富邦金控連續兩年入選，更是台灣唯一入榜金控公司，顯見富邦金控深耕台灣市場，多元均衡的區域布局已與國際企業標竿並駕齊驅。

富邦金控連續兩年入選《財星(Fortune)》全球500大企業，更是台灣唯一入榜...
富邦金控連續兩年入選《財星(Fortune)》全球500大企業，更是台灣唯一入榜金控公司。 富邦金／提供
分享

富邦金控董事長蔡明興表示，連兩年入選《財星(Fortune)》全球500大企業是對富邦的高度肯定，富邦金控各子公司穩中求進，追求企業績效獲利穩健成長，未來亦將持續深化金融服務版圖，精益求精，力求卓越。

《財星》雜誌創立於1930年，並於1954年起推出全球500大企業排行榜，以年度營收作為評選依據，每年榜單一出爐便成為全球市場關注焦點。今年的榜單中，富邦金控由去年的479名進步至471名，除為入榜的台灣十家企業之一，亦是台灣唯一躋身財星全球前500大企業的金控業者。

蔡明興表示，2019上半年雖受全球經濟放緩、美中貿易戰風暴延燒、各國央行貨幣政策轉向等波動影響，但富邦金控各子公司仍穩健成長，持續穩居每股獲利王寶座。富邦金除了深耕台灣市場，提供創新的金融服務，亦深化區域布局，旗下台北富邦銀行與富邦產險2008年相繼於越南設立分行與全資子公司，迄今屆滿十週年，為越南據點最多的台資銀行與產險公司，規模居台灣金控業之首。富邦金也於2018年正式取得韓國現代人壽控制權並更名為「富邦現代人壽」，「亞洲盃」再下一城！未來，富邦金將持續推展大中華地區金融服務，積極布局亞洲，朝「成為亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。

除了追求經營績效，富邦金控長期推動永續經營願景工程，已連續兩年入選「道瓊永續世界指數」成分股、連續三年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股； 2019年獲永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2019)列為永續發展領導者金獎，同時也持續入選MSCI永續指數成分股，並獲MSCI ESG Rating評選為保險業評等A級，優異表現深受國際肯定。富邦金表示將持續落實企業社會責任在子公司各項業務中，為股東創造最大報酬的同時，也致力於將金融業核心能力轉化成為永續經營的推力。

富邦金控願景
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

基富通「好享退」 11萬人捧場

2019-07-31 23:19

基金換基金 准進監理沙盒

2019-07-31 23:15

玉山金攜台大 成立AI金融科研中心

2019-08-01 00:34

App黏住用戶 金融業擴大行銷

2019-07-31 23:38

銀行帳戶綁LINE 優惠多

2019-07-31 23:38

喝星巴克 LINE Pay回饋21％

2019-07-31 23:38

「好享退」退休投資專案 兩個月內要完成開戶

2019-07-31 23:15

兩創新實驗案進監理沙盒 過關

2019-07-31 23:13

央行增加再貸款額度500億元支援中小銀行

2019-07-31 19:15

詹家姐妹拜會蔡明忠 分享勇奪溫網金盃喜悅

2019-07-31 17:41

台灣人壽與高雄榮總合作區塊鏈理賠有成

2019-07-31 15:58

Fed降息在即 顧立雄：資金將向新興市場移動

2019-07-31 15:27

預期兩年內難併入開發 中華信評調升中壽評等

2019-07-31 15:10

賀鳴珩當選券商公會理事長 衝3大

2019-07-31 14:40

美元定存7％ 最低只要1000美元就可以存

2019-07-31 06:13

台壽講座 談一流老人

2019-07-30 23:57

一銀 擴大微企e時貸

2019-07-30 23:57

新總座上任 張振芳：強化華銀新南向

2019-07-30 23:57

行員挪用資金 七銀行挨罰

2019-07-30 23:57

外籍移工匯兌 鬆綁

2019-07-30 23:56

樂富1號REITs 收益可期

2019-07-30 23:56

理專挪用客戶資金 金管會重罰7銀行4500萬

2019-07-30 23:37

兆豐美元定存 年利率飆上7%

2019-07-30 23:25

賀鳴珩掌券商公會 拚三大業務

2019-07-30 23:06

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53

富邦金控 連兩年入選《Fortune》全球500大企業

2019-07-31 16:41

監理沙盒實驗再添3案！基金間互換最快年底上路

2019-07-31 15:00

新光銀行帳戶連結LINE Pay一卡通 最高享星巴克21%回饋

2019-07-31 09:00
看更多

熱門文章

思薇爾驚傳倒閉？勞動局訪視：公司大門緊閉、無人進出

2019-07-31 14:39

美元定存7％ 最低只要1000美元就可以存

2019-07-31 06:13

國產泳裝思薇爾驚傳倒閉！ 內衣系列不受影響

2019-07-31 14:29

重整遭駁回、緊急處分到期 華映陷解散危機

2019-07-31 12:16

郭台銘投資 廣州超視堺第10.5代線點亮

2019-07-31 15:04

預期兩年內難併入開發 中華信評調升中壽評等

2019-07-31 15:10

遠高於預期！主計總處：Q2經濟成長2.41%

2019-07-31 16:20

3M：資遣員工與申請育嬰假無關

2019-07-31 14:19

美商員工控訴 請育嬰留職停薪遭資遣

2019-07-31 11:20

育兒三項補助新制明日上路 蘇貞昌：讓家長更放心

2019-07-31 09:39

Fed降息在即 顧立雄：資金將向新興市場移動

2019-07-31 15:27

禾聯碩、釩創及天鉞 打造Apple Homekit智慧家庭

2019-07-31 19:24

新光銀行帳戶連結LINE Pay一卡通 最高享星巴克21%回饋

2019-07-31 09:00

「卡」現金回饋6% 你要這樣拿

2019-07-31 14:38

陳良基宣布召開科技策略會議 選前擬策略給新政府執行

2019-07-31 10:37

華映重整抗告遭駁 恐將面臨解散命運

2019-07-31 06:01

龔明鑫：台灣改善五缺問題 已走過最缺電時刻

2019-07-31 19:22

經濟解析／綠打台美增溫、統獨牌 陸限縮自由客因應

2019-07-31 17:59

監理沙盒再通過3案 基金互換免贖回年底上路

2019-07-31 16:32

Fed將開會 瑞銀：台灣百萬美元投資人最擔心3件事

2019-07-31 10:25

台商回流沒電可用？沈榮津：2025供電餘裕近400億度

2019-07-31 21:43

中鋼運通增新運力 台船將交付1艘20.8萬噸散裝船

2019-07-31 15:24

純網銀統統有獎 中華電、國票金小漲慶功

2019-07-31 12:34

經部預告 店名用疊字、疊詞不設限

2019-07-31 14:38

北富銀迎戰純網銀推筋斗雲智能決策系統 可與電商合作

2019-07-31 17:42

監理沙盒實驗再添3案！基金間互換最快年底上路

2019-07-31 15:00

工研院ICT TechDay 六大亮點超吸睛

2019-07-31 10:30

製造業景氣 連亮八顆「衰退」藍燈

2019-07-31 10:17

全家台鐵店舖將達37間 首度超越小七

2019-07-31 10:59

中國信託銀行率先同業 打造全渠道數位平台

2019-07-31 18:17

開發金何時併中壽？中華信評預期：兩年內都維持分離

2019-07-31 10:27

墨力國際走過破產 新品牌「一芳」全球1500家助翻身

2019-07-31 18:49

工商團體拜會勞動部 當面喊「基本工資不要調漲」

2019-07-31 16:29

富邦金控 連兩年入選《Fortune》全球500大企業

2019-07-31 16:41

中山招待所旗袍午茶趴 網紅、旗袍控齊聚一堂

2019-07-31 15:42

經濟部同意 三條件下上緯釋出海能風電股權給外商

2019-07-31 19:41

影／「好享退」全民退休投資專案申購啟動

2019-07-31 15:30

浩鼎財務長辭任 潤泰總裁特助陳志全暫代

2019-07-31 15:38

台灣人壽與高雄榮總合作區塊鏈理賠有成

2019-07-31 15:58

詹家姐妹拜會蔡明忠 分享勇奪溫網金盃喜悅

2019-07-31 17:41
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top