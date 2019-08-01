富邦金獲殊榮 入選財星500大企業

2019-08-01 00:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



富邦金控再次榮獲世界級肯定。美國《財星Fortune》雜誌上周公布2019全球500大企業，富邦金控連續兩年入選，更是台灣唯一入榜金控公司，顯見富邦金控深耕台灣市場，多元均衡的區域布局已與國際企業標竿並駕齊驅。 富邦金控連續兩年入選《財星(Fortune)》全球500大企業，更是台灣唯一入榜金控公司。 富邦金／提供 分享 facebook

富邦金控董事長蔡明興表示，連兩年入選《財星(Fortune)》全球500大企業是對富邦的高度肯定，富邦金控各子公司穩中求進，追求企業績效獲利穩健成長，未來亦將持續深化金融服務版圖，精益求精，力求卓越。

《財星》雜誌創立於1930年，並於1954年起推出全球500大企業排行榜，以年度營收作為評選依據，每年榜單一出爐便成為全球市場關注焦點。今年的榜單中，富邦金控由去年的479名進步至471名，除為入榜的台灣十家企業之一，亦是台灣唯一躋身財星全球前500大企業的金控業者。

蔡明興表示，2019上半年雖受全球經濟放緩、美中貿易戰風暴延燒、各國央行貨幣政策轉向等波動影響，但富邦金控各子公司仍穩健成長，持續穩居每股獲利王寶座。富邦金除了深耕台灣市場，提供創新的金融服務，亦深化區域布局，旗下台北富邦銀行與富邦產險2008年相繼於越南設立分行與全資子公司，迄今屆滿十週年，為越南據點最多的台資銀行與產險公司，規模居台灣金控業之首。富邦金也於2018年正式取得韓國現代人壽控制權並更名為「富邦現代人壽」，「亞洲盃」再下一城！未來，富邦金將持續推展大中華地區金融服務，積極布局亞洲，朝「成為亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。

除了追求經營績效，富邦金控長期推動永續經營願景工程，已連續兩年入選「道瓊永續世界指數」成分股、連續三年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股； 2019年獲永續年鑑(The Sustainability Yearbook 2019)列為永續發展領導者金獎，同時也持續入選MSCI永續指數成分股，並獲MSCI ESG Rating評選為保險業評等A級，優異表現深受國際肯定。富邦金表示將持續落實企業社會責任在子公司各項業務中，為股東創造最大報酬的同時，也致力於將金融業核心能力轉化成為永續經營的推力。