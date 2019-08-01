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玉山金攜台大 成立AI金融科研中心

2019-08-01 00:34經濟日報 記者楊筱筠／台北報導

玉山金長期致力於金融科技發展，昨（31）日攜手臺灣大學成立「玉山-臺大AI 暨金融科技研發中心」，由玉山金控總經理黃男州、科技長陳昇瑋、臺大副校長陳銘憲、研發長李百祺、電資學院院長張耀文、資訊工程學系主任莊永裕以及金融科技研究中心主任張智星共同揭牌，結合學界與產業界的研發能量，運用人工智慧與金融科技，開啟台灣智慧金融發展新紀元。

臺大金融科技研究中心主任張智星（左起）、玉山金控科技長陳昇瑋、玉山金控總經理黃男...
臺大金融科技研究中心主任張智星（左起）、玉山金控科技長陳昇瑋、玉山金控總經理黃男州、科技部產學司司長邱求慧、臺大副校長陳銘憲、臺大研發長李百祺、臺大電資學院院長張耀文、臺大管理學院院長胡星陽。 玉山金╱提供
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「玉山-臺大AI暨金融科技研發中心」由玉山銀行於臺灣大學建構國際級研究發展基地，內部環境及運算設備將可充分支援研究團隊開發與交流，也是「臺大金融科技研究中心」揭牌後第一個指標產學合作。

此次產學合作為期二年、每年挹注逾千萬研究經費，初期由資工系暨資訊網路與多媒體研究所張智星及林守德、電機系陳永耀、資管系暨研究所孔令傑等四位教授，同時與政治大學金融學系師生做連結，共帶領超過30餘位金融科技菁英共同推動，研究開發各項人工智慧與金融科技各項應用。

玉山總經理黃男州表示，玉山長期以顧客需求出發，聚焦場景金融、智慧金融與普惠金融三大面向，發展各項人工智慧與金融科技應用，臺灣大學是台灣最具代表性的大學，資源多元，技術與人才底蘊堅強，此次雙方產學合作，結合臺大在人工智慧深度學習、語音處理、異常行為偵測等頂尖技術，將人工智慧及金融科技落實於實務運用，玉山將持續運用科技提供暖心的顧客體驗。

玉山科技長陳昇瑋強調，臺灣大學與玉山是首選對首選的合作，讓學術界更瞭解企業實務與市場資源，產業也能有更領先的研發能量。

臺大副校長陳銘憲表示，產學合作是台灣快速提升經濟力的重要機制，臺大向來是台灣學術研究的領導地位，此次合作案是新創投資外，臺大國際產學聯盟成立以來金融產業最大產學合作案。

因應科技發展的趨勢，玉山將積極發展場景金融、普惠金融及智能金融，提出「AI Inside, Human Outside」的理念，透過學界與業界緊密合作，並以人工智慧等最新科技深入到風險、營運、行銷各層面，運用科技提供有溫度的服務。

玉山金控金融科技人工智慧
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