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財經觀點／科技業跨界金融 雲端正在釀風暴

2019-08-01 00:10聯合報 陳冲（新世代金融基金會董事長）

新世代金融基金會董事長陳冲。 圖／聯合報系資料照片
新世代金融基金會董事長陳冲。 圖／聯合報系資料照片
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科技對我們來說，已不再是不可想像、難以突破的範疇，未來世界若是機器人世界，大家都不會覺得奇怪，但如果未來金融機構會不存在，可能會很震撼。科技進步愈來愈快，隨著金融科技的發展，對社會帶來的衝擊可能遠大於想像。

現在的金融機構若無政府或刻意透過法令保護的機制，加上本身積極應變、備戰功夫不夠，未來生存空間恐愈來愈小，金融機構式微是可預見的未來趨勢。科技業若大量進入金融領域，未來金融業不但是三餐，恐怕連宵夜都沒有了。

Facebook日前宣布計畫發行一種加密貨幣Libra，這個計畫醞釀已久，希望明年正式實施。這是「在雲端醞釀的一個風暴」，預告一個科技界踏入金融界的風暴正在形成，也是預期有一個大事要發生。

目前世界上已發表比特幣等上千種加密貨幣，但都比不上臉書即將發行Libra帶來的衝擊。Libra可能將改寫全球金融體系，造成國家經濟主權消失，動搖整個貨幣發行權。

臉書有廿四億使用者，並與Uber、Visa、eBay及PayPal等廿八家企業結盟合作。若臉書使用者把自己一成的存款轉為Libra，約有兩兆美元。

Libra跟比特幣不同，他盯緊法定貨幣，並用於實際交易。若Libra的價格緊盯美元，又有百分百的提存，等於有百分百的準備，提高Libra的可信度，實際上就是把金流轉而導離金融體系，讓G７國家的財長及中央銀行總裁都很緊張。

Libra若上路，說不定會有個超越國界的貨幣出現，或是超越國界的信用卡出現，也可能是更可怕的無現金社會。「空中跨越國界的中央銀行」出現了，這個空中央行比一大堆央行可能發行的貨幣更多，卻沒有人可管。

包括美國等主要工業國家、各國央行及國際組織等，都提出批評和擔憂，不斷對臉書計畫發行Libra恐危及全球經濟發出嚴重警告。

因爭議太大，臉書宣布暫緩發行Libra，但並未放棄發行，強調不會取代任何國家法定貨幣、干擾任何貨幣政策，且會在美國財政部的金融犯罪網路管理下註冊。（「2019女性創新創業高峰論壇」演講內容，記者沈婉玉整理）

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