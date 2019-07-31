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拚境外資金回流　金管會明天召集金融業者共商大計

2019-07-31 21:23經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

拚境外資金回台政策成績單，金管會明（1）日召集銀行、壽險、證券、投信投顧等公會及業者傾聽業界聲音，而業界為搶食9,000億元資金大餅早已磨刀霍霍數月，將向金管會建議擴大開放金融商品納入可投資項目等，包括爭取私募股權基金也可投資金融商品。較特別的是，金管會罕見地未告知會議討論方向，引發業者揣測「如此開放」是否與總統大選將至有關。

行政院規畫資金匯回專法8月15日上路，金管會7月23日預告「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」草案，規範匯回稅後資金25%從事金融投資的資金管理運用，草案有七天預告期，至2日止。趕在預告截止前一天，金管會召集業者開會，每一業者可有三名與會代表，以投信業為例，將有公會祕書長及國泰、復華兩家投信代表。

金融業者表示，資金匯回專法上路，若依財政部預估可吸引9,000億元資金回台，則金融業有望瓜分2,250億元商機，各家業者無不積極準備，現階段看來以金控背景的金融集團較具優勢，主因銀行通路比較有機會接觸到回流台商，進而可將相關業務轉介給證券、投信等兄弟公司。

不過，一家獨立經營的投信公司總座表示，儘管金控旗下公司較有勝算，但近幾個月已積極拜會銀行業者，除為共同基金銷售外，更重要的是爭取代操。但他也坦言，代操業務仍存在極大挑戰，因代操需要一定資金規模，舉例來說，假設原訂單一代操客戶金額3億元起跳，然而即便是匯回10億元的大戶，亦僅2.5億元可委託代操，還是低於門檻，因而必須與銀行業者合作找到資金回流大戶，獨立投信的合作對象有兩大類，包括旗下無投信的金控、非金控旗下銀行。

比較特別的是私募股權基金劃分在實質投資，有業者希望放寬私募股權基金亦可投資於25%的金融投資範圍。但也有另一方聲音認為，私募股權基金本來就少投資上市櫃股票等，再加上草案規劃的投資範圍已經相當廣鬆，包括餐飲、文創等都可投資，且只要一半資金投資於規定範圍，另一半可投資海外，不必再爭取投資金融投資範圍。

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