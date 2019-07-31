基富通好享退逾11萬人參加 金融圈長官偏好這類基金

2019-07-31 20:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



基富通平台上執行的「好享退」全民退休投資專案31日正式開放申購，總計有逾11萬名民眾熱烈參與。金融機構與投信長官偏好積極型基金，強調民眾自行規劃退休理財的重要。

「好享退」專案為金管會主委顧立雄所發想，從4月11日開放報名到7月30日截止，報名人數達112,847名，報名火熱不僅前所未見，更成為全民話題。顧立雄31日在專案申購啟動記者會上表示，原先規劃的報名人數只有1萬名，結果多出一個零，可見人生不能太過保守。

「好享退」專案有九檔基金可供選擇，由安聯、國泰、群益投信三家基金公司各提供三檔組合型基金，大致可以分成積極（或計畫30年後退休）、穩健（20年退休）、保守（10年）組合。

31日與會的金融界人士強調，壽命延長，退休年齡可能延後，退休後的時間仍很長，所以為退休準備的資金不能太保守投資。而且，以定期定額方式投資已經很分散投資風險了，最好選積極型基金，才能享受長期投資的成果。基富通證券董事長林修銘與總經理黃致淵都表示，在三家基金公司推出的專案基金中，打算挑選積極型基金每月定期定額投資。

安聯投信投資長張惟閔對於自家的三檔基金都將大額布局，積極型比重至少占四成。安聯投信海外投資首席許家豪同樣是三檔都投入，積極型比重更高，且家人也都參與。

國泰投信董事長張錫偏好國泰2049目標日期組合基金，這是全系列最積極的基金，股票型子基金的比重最高可達95%。國泰投信總經理張雍川則會選擇國泰2029與2039目標日期組合基金，每月各投入6,000元。

群益投信董事長賴政昇則計畫，對於自家的積極基金每月投入3萬元，穩健基金每月2萬元。群益投信總經理陳明輝同樣是選擇積極與穩健基金，每月都各投資2萬元。

基富通指出，已經報名「好享退」的民眾，即日起到9月30日為止，可以到基富通官網的「好享退」專區選定適合自己退休準備的基金，並在10月28日前完成第一次扣款，最低金額為新台幣3,000元。民眾如果連續24個月定期定額扣款，即可享有免申購手續費、低經理費的專案優惠，扣款24個月後持續扣款仍可享有同樣優惠。